Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - Đắk Lắk

- Trực tiếp thực hiện các công việc quảng bá thị trường tìm và liên kết với các quán ăn, quán nhậu...

- Giới thiệu quảng bá hình ảnh Bship với khách hàng tại các quán ăn, các địa điểm đông đúc...

- Tổ chức và thực hiện các hoạt động marketing cho chi nhánh: chạy roadshow, khảo sát thị trường...

- Tìm hiểu và khảo sát hoạt động của thị trường giao hàng giao đồ ăn tạo địa phương…

Ưu tiên nữ từ 18 - 40 tuổi

Biết cách ăn nói, thuyết phục quán & shop

Am hiểu thị trường ứng dụng giao đồ ăn & giao hàng

Có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh là một lợi thế

Tự tin, thoải mái, thân thiện trong giao tiếp

Có ý thức chủ động và trách nhiệm công việc

Thích nghi nhanh và chịu được áp lực công việc

Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng như Word, Excel

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc tại công ty lớn, có môi trường chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến

Được đóng BHYT, BHXH, BHTN, nghỉ phép năm... theo quy định của Luật Lao động Việt Nam

Team Building, Du Lịch Hàng Năm

Thưởng lương tháng 13

Tham gia chương trình đào tạo phát triển kỹ năng chuyên môn

Được cấp phương tiện đi lại, số hotline

Nhân viên chính thức được hỗ trợ máy tính làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.