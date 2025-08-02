Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk:
- Đắk Lắk
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Trực tiếp thực hiện các công việc quảng bá thị trường tìm và liên kết với các quán ăn, quán nhậu...
- Giới thiệu quảng bá hình ảnh Bship với khách hàng tại các quán ăn, các địa điểm đông đúc...
- Tổ chức và thực hiện các hoạt động marketing cho chi nhánh: chạy roadshow, khảo sát thị trường...
- Tìm hiểu và khảo sát hoạt động của thị trường giao hàng giao đồ ăn tạo địa phương…
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên nữ từ 18 - 40 tuổi
Biết cách ăn nói, thuyết phục quán & shop
Am hiểu thị trường ứng dụng giao đồ ăn & giao hàng
Có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh là một lợi thế
Tự tin, thoải mái, thân thiện trong giao tiếp
Có ý thức chủ động và trách nhiệm công việc
Thích nghi nhanh và chịu được áp lực công việc
Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng như Word, Excel
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc tại công ty lớn, có môi trường chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến
Được đóng BHYT, BHXH, BHTN, nghỉ phép năm... theo quy định của Luật Lao động Việt Nam
Team Building, Du Lịch Hàng Năm
Thưởng lương tháng 13
Tham gia chương trình đào tạo phát triển kỹ năng chuyên môn
Được cấp phương tiện đi lại, số hotline
Nhân viên chính thức được hỗ trợ máy tính làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
