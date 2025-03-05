Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu

Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng

Mức lương
50 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Du xuân đầu năm, Đi du lịch trong và ngoài nước, Team Building, Bóng đá, thể thao hàng tuần

- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí cấp cao hơn như Đầu chủ, Trưởng phòng, Giám đốc. (Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn), Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

- Khảo sát nguồn nhà có sẵn của Công ty trên toàn Hà Nội (Chủ động thời gian)
(Chủ động thời gian)
- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua nhà (Được cung cấp các công cụ tìm kiếm)
(Được cung cấp các công cụ tìm kiếm)
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng
- Hỗ trợ khách hàng xem nhà, kiểm tra quy hoạch, pháp lý, tư vấn đầu tư, xây dựng,... (Có đào tạo )
(Có đào tạo )
- Hàng tuần, hàng tháng tham gia các chương trình đào tạo từ lý thuyết tới thực hành, nâng cao nghiệp vụ, hướng tới chuyên nghiệp .
- Trao đổi công việc với Trưởng phòng, Giám đốc để chốt giao dịch.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp.
- Ứng viên từ đủ 20 tuổi ( Sinh viên từ năm 3)
- Có phương tiện đi làm: xe máy + laptop
- Đam mê bất động sản, phù hợp môi trường năng động.

Tại Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 - 100 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng

Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 58 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

