Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu

Mức lương 50 - 100 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Du xuân đầu năm, Đi du lịch trong và ngoài nước, Team Building, Bóng đá, thể thao hàng tuần - Có lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí cấp cao hơn như Đầu chủ, Trưởng phòng, Giám đốc. (Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn), Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

- Khảo sát nguồn nhà có sẵn của Công ty trên toàn Hà Nội (Chủ động thời gian)

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua nhà (Được cung cấp các công cụ tìm kiếm)

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng

- Hỗ trợ khách hàng xem nhà, kiểm tra quy hoạch, pháp lý, tư vấn đầu tư, xây dựng,... (Có đào tạo )

- Hàng tuần, hàng tháng tham gia các chương trình đào tạo từ lý thuyết tới thực hành, nâng cao nghiệp vụ, hướng tới chuyên nghiệp .

- Trao đổi công việc với Trưởng phòng, Giám đốc để chốt giao dịch.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp.

- Ứng viên từ đủ 20 tuổi ( Sinh viên từ năm 3)

- Có phương tiện đi làm: xe máy + laptop

- Đam mê bất động sản, phù hợp môi trường năng động.

Tại Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 - 100 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng

