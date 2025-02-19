Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 50 Triệu

Mức lương 6 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 38 Nguyễn Thị Nhung - Khu đô thị Vạn Phúc - Phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 50 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới: Chủ động tìm kiếm và mở rộng nguồn khách hàng qua các kênh online (MXH: Facebook, Zalo, v.v.) và offline (mối quan hệ sẵn có, sự kiện ngành, hội thảo, v.v.).

Tìm kiếm khách hàng mới:

Tư vấn sản phẩm/dịch vụ: Giới thiệu và tư vấn các giải pháp công nghệ, sản phẩm, dịch vụ của công ty (BĐS/Spa/Nội thất và camera công nghệ/ Sale API của ứng dụng stability world AI) phù hợp với nhu cầu khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực blockchain (nếu có).

Tư vấn sản phẩm/dịch vụ:

Chăm sóc khách hàng: Theo dõi, hỗ trợ, và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại. Đề xuất các giải pháp nâng cấp dịch vụ để tối ưu hóa giá trị cho khách hàng.

Chăm sóc khách hàng:

Phối hợp với các bộ phận liên quan: Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác và đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Phối hợp với các bộ phận liên quan:

Báo cáo công việc: Báo cáo tiến độ, kết quả kinh doanh định kỳ và đưa ra các đề xuất cải thiện.

Báo cáo công việc:

Với Mức Lương 6 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc tư vấn dịch vụ, ưu tiên ứng viên có hiểu biết về công nghệ hoặc blockchain.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động và đạt hiệu quả trong công việc.

Năng động, chịu khó, ham học hỏi, và có khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới.

Sử dụng thành thạo các công cụ, nền tảng mạng xã hội để tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6.000.000vnđ. Thử việc nhận 100% lương. Thu nhập up to 50 triệu

Hoa hồng hưởng trực tiếp 6% doanh số ngay sau khi phát sinh

Thưởng TOP doanh số từ Trưởng phòng

Được đào tạo bài bản kiến thức dưỡng sinh, được cầm tay chỉ việc, hoạt động đội nhóm. Được hỗ trợ tư vấn và chốt khách

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch của công ty

Môi trường làm việc năng động, thoải mái, phù hợp từng lứa tuổi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin