Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AVIWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AVIWIN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Geleximco khu B Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng trên các mạng xã hội bao gồm Facebook, Zalo, Instagram và kênh thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Sendo,...
Tư vấn, trả lời câu hỏi của khách hàng tiềm năng.
Chốt đơn hàng online.
Chuẩn bị đơn hàng, phối hợp với dịch vụ vận chuyển gửi hàng hoá cho khách.
Hỗ trợ tạo quảng cáo trực tuyến, quản lý trang web.
Liên hệ, hợp tác với các bộ phận khác, duy trì hồ sơ dữ liệu khách hàng.
Mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng qua điện thoại, email marketing và gửi tin nhắn tự động.
Chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng cũ.
Cung cấp trải nghiệm mua hàng tuyệt vời cho khách hàng online.
Chịu trách nhiệm với mục tiêu doanh số được đặt ra.
Sắp xếp, quản lí hàng hóa tồn trong kho.
Báo cáo kết quả kinh doanh trực tuyến cho trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ưu tiên Nữ - đã làm qua ngành hàng thời trang
Kỹ năng giao tiếp cả bằng lời nói và văn bản.
Kỹ năng máy tính thành thạo
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian.
Kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AVIWIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Thưởng lương tháng thứ 13, các ngày lễ, tết trong năm, ...
Team Building, Year-End Party hằng năm..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AVIWIN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: B45-17 LK5 khu đô thị mới Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

