Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA BIKE làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA BIKE
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA BIKE

Mức lương
7 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Đường 387, Phường Dị Sử, Mỹ Hào

Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 7 - 50 Triệu

Tìm kiếm thông tin khách hàng từ nhiều kênh khác nhau nhằm xây dựng lên một hệ thống thông tin khách hàng tiềm năng và chất lượng.
Sử dụng Zalo, Facebook để gửi thông tin về sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng giúp họ tham khảo cũng như giải đáp những thắc mắc của khách hàng khi có phản hồi.
Trực tiếp liên hệ với những khách hàng tiềm năng từ hệ thống dữ liệu của công ty hoặc các danh sách mà bạn tự tìm kiếm để đưa ra những giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, chương trình ưu đãi.
Thực hiện những thủ tục như: lên đơn hàng, ký hợp đồng với những khách hàng đồng ý mua sản phẩm ALPHA BIKE
Chăm sóc khách hàng cũ để nắm rõ được tình hình cũng như phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Giải đáp những thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và đưa ra những giải pháp xử lý kịp thời.

Với Mức Lương 7 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm
Bằng cấp: Trung cấp trở lên
Ngoại hình ưa nhìn
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, thích ứng tốt với môi trường làm việc áp lực cao.
Có kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh trước đó hoặc những vị trí liên quan.
Sử dụng thành thạo các phần của tin học văn phòng.
Thành thạo những kỹ năng bán hàng, có kỹ năng giao tiếp tốt và đàm phán thương lượng với khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA BIKE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương cứng 7.000.000đ + thưởng doanh số cao
Được hưởng đầy đủ chế độ theo những quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn,...
Được hưởng chế độ thăm hỏi sức khoẻ khi bản thân hoặc người nhà bị ốm theo chính sách của công ty.
Có cơ hội được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA BIKE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường 387, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

