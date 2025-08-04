Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AMEPRO VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 60 Triệu

Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AMEPRO VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 60 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AMEPRO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AMEPRO VIỆT NAM

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AMEPRO VIỆT NAM

Mức lương
20 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Lô BT1

- D3, KĐT mới Nam Từ Liêm, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 60 Triệu

Triển khai hoạt động tìm kiếm, xây dựng data khách hàng, tư vấn và đàm phán với khách hàng.
• Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh để tìm kiếm, phát triển khách hàng gia công sản xuất trong và ngoài nước.
• Nghiên cứu thị trường, xác định các phân khúc khách hàng tiềm năng và đề xuất giải pháp phù hợp với năng lực sản xuất của nhà máy.
• Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng lớn, đảm bảo lợi ích tối ưu cho công ty.
• Quản lý đội ngũ kinh doanh, đặt mục tiêu và giám sát hiệu suất hoạt động.
• Phối hợp với các phòng ban (sản xuất, kỹ thuật, tài chính) để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ gia công.
• Báo cáo trực tiếp cho Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh và chiến lược phát triển

Với Mức Lương 20 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học các ngành liên quan như Dược, Thực phẩm, công nghệ sinh học, kinh doanh, quản trị kinh doanh, ngoại ngữ....
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B đặc biệt là mảng gia công sản xuất dược TPCN, mỹ phẩm là một lợi thế.
• Có khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và tạo động lực làm việc
• Kỹ năng đàm phán, xây dựng mối quan hệ và quản lý đội nhóm xuất sắc.
• Hiểu biết sâu về quy trình sản xuất và khả năng tư vấn giải pháp kỹ thuật cho khách hàng là một lợi thế.
• Tinh thần trách nhiệm cao, tư duy chiến lược và khả năng làm việc dưới áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AMEPRO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + hoa hồng không giới hạn theo doanh số (tối thiểu từ 20 triệu trở lên)
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hỗ trợ phát triển bản thân.
• Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, du lịch, thưởng lễ Tết, v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AMEPRO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AMEPRO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AMEPRO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn lâm, tỉnh Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

