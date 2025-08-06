Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam

Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Ngọc Lãng, Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch sản xuất theo đơn hàng và năng lực sản xuất thực tế.
Theo dõi, điều phối và cập nhật tiến độ sản xuất hàng ngày/tuần/tháng.
Phối hợp với các bộ phận (Kho, Mua hàng, Sản xuất) để đảm bảo nguyên vật liệu và tiến độ giao hàng.
Cập nhật và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch cho cấp quản lý.
Đề xuất phương án xử lý khi có phát sinh, chậm tiến độ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong công ty sản xuất
Tiếng Trung giao tiếp tốt
Kỹ năng Excel, làm việc nhóm và xử lý tình huống tốt.
Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Tại Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng các trợ cấp khác như thâm niên, sinh nhật, nhà xa,….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam

Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: thôn Ngọc Lãng, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

