Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hải Li - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Hải Li - Chi Nhánh Hà Nội
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 57A Vệ Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
· Thực hiện các công việc tư vấn sản phẩm thiết bị lọc nước Mitsubishi Chemical Cleansui theo data công ty cung cấp, thông qua kênh online: telesale, chat page…
· Kết hợp với các bộ phận nội bộ công ty trong việc thu hồi công nợ, giao hàng, lắp đặt
· Cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống CRM theo đúng quy định của công ty
· Chịu trách nhiệm báo cáo tình hình bán hàng tại Showroom
· Và các công việc khác được quản lý trực tiếp giao
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Tốt nghiệp cao đẳng trở lên…
· Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm telesales
· Chăm chỉ, nhiệt tình, tận tâm với công việc
· Có khả năng giao tiếp tốt và xây dựng mối quan hệ với khách hàng
· Ưu tiên các ứng viên muốn gắn bó với công việc và công ty
Tại Công Ty TNHH Hải Li - Chi Nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
· Thu nhập: Lương cứng (8-10 triệu) + % doanh số + thưởng hoàn thành chỉ tiêu năm (upto 20 triệu)
· Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại
· Lộ trình thăng tiến rõ ràng, review tăng lương 6 tháng
· Thưởng lễ tết: 10/3, 30/4, 8/3, 1/6…
· Du lịch hàng năm, quà sinh nhật, teambuilding
· Được hướng dẫn tận tình, chi tiết cách thức triển khai công việc
· Được hỗ trợ data khách hàng từ bộ phận MKT
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hải Li - Chi Nhánh Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
