Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hải Li - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 57A Vệ Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

· Thực hiện các công việc tư vấn sản phẩm thiết bị lọc nước Mitsubishi Chemical Cleansui theo data công ty cung cấp, thông qua kênh online: telesale, chat page…

· Kết hợp với các bộ phận nội bộ công ty trong việc thu hồi công nợ, giao hàng, lắp đặt

· Cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống CRM theo đúng quy định của công ty

· Chịu trách nhiệm báo cáo tình hình bán hàng tại Showroom

· Và các công việc khác được quản lý trực tiếp giao

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp cao đẳng trở lên…

· Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm telesales

· Chăm chỉ, nhiệt tình, tận tâm với công việc

· Có khả năng giao tiếp tốt và xây dựng mối quan hệ với khách hàng

· Ưu tiên các ứng viên muốn gắn bó với công việc và công ty

Tại Công Ty TNHH Hải Li - Chi Nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập: Lương cứng (8-10 triệu) + % doanh số + thưởng hoàn thành chỉ tiêu năm (upto 20 triệu)

· Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại

· Lộ trình thăng tiến rõ ràng, review tăng lương 6 tháng

· Thưởng lễ tết: 10/3, 30/4, 8/3, 1/6…

· Du lịch hàng năm, quà sinh nhật, teambuilding

· Được hướng dẫn tận tình, chi tiết cách thức triển khai công việc

· Được hỗ trợ data khách hàng từ bộ phận MKT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hải Li - Chi Nhánh Hà Nội

