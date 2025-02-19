Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Bến Tre thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bến Tre: - Châu Thành Bến Tre, Việt Nam - Xã Quới Thiện, Vũng Liêm, Vĩnh Long - Chợ Lách, Bến Tre, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Trực tiếp tư vấn, giới thiệu sản phẩm khi khách đến mua hàng tại Cửa Hàng, chăm sóc khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới

- Quản lý hệ thống hàng hoá, date, doanh thu, công nợ, lập báo cáo chi tiết hàng tháng

- Chăm sóc cửa hàng, điểm bán, quản lý cơ sở vật chất tại nơi làm việc

- Hỗ trợ nhân viên kỹ thuật về hệ thống dữ liệu khách hàng, lịch sử mua hàng của nông dân

- Hướng dẫn nông dân sử dụng hàng hoá theo quy trình của hệ thống

- Phát triển hệ thống bán hàng online, hỗ trợ vận chuyển hàng hoá bán online

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung học Phổ Thông hoặc Trung cấp trở lên các chuyên ngành Bảo vệ thực vật, trồng trọt, nông học, sinh học, hoá hoc, ....

Bảo vệ thực vật, trồng trọt, nông học, sinh học, hoá hoc, ....

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực liên quan 1 năm, ưu tiên các bạn có kinh ngiệm bán hàng

ưu tiên các bạn có kinh ngiệm bán hàng

-Kỹ năng đàm phán tốt

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên ở xa.

- Cơ hội phát triển và thăng tiến cao

- Nhiều quyền lợi khác trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

- Thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ Tết và các ngày quan trọng của công ty.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN

- Phúc lợi hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

