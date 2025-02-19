Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Bến Tre thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit
- Bến Tre:
- Châu Thành Bến Tre, Việt Nam
- Xã Quới Thiện, Vũng Liêm, Vĩnh Long
- Chợ Lách, Bến Tre, Thành phố Bến Tre
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Trực tiếp tư vấn, giới thiệu sản phẩm khi khách đến mua hàng tại Cửa Hàng, chăm sóc khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới
- Quản lý hệ thống hàng hoá, date, doanh thu, công nợ, lập báo cáo chi tiết hàng tháng
- Chăm sóc cửa hàng, điểm bán, quản lý cơ sở vật chất tại nơi làm việc
- Hỗ trợ nhân viên kỹ thuật về hệ thống dữ liệu khách hàng, lịch sử mua hàng của nông dân
- Hướng dẫn nông dân sử dụng hàng hoá theo quy trình của hệ thống
- Phát triển hệ thống bán hàng online, hỗ trợ vận chuyển hàng hoá bán online
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bảo vệ thực vật, trồng trọt, nông học, sinh học, hoá hoc, ....
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực liên quan 1 năm, ưu tiên các bạn có kinh ngiệm bán hàng
-Kỹ năng đàm phán tốt
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Cơ hội phát triển và thăng tiến cao
- Nhiều quyền lợi khác trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
- Thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ Tết và các ngày quan trọng của công ty.
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN
- Phúc lợi hấp dẫn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
