Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cao Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 523B, Kha Vạn Cân, Linh Đông|512, Huỳnh Tấn Phát|819, Quang Trung,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiếp đón và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm điện máy, giải đáp thắc mắc của khách hàng một cách nhiệt tình, chu đáo.

Giới thiệu các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, chính sách bán hàng của cửa hàng đến khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

Sắp xếp, trưng bày sản phẩm tại cửa hàng sao cho bắt mắt, thu hút khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, thái độ phục vụ khách hàng nhiệt tình, chu đáo.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

Có kiến thức cơ bản về các sản phẩm điện máy là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Cao Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh, hấp dẫn cùng với các chế độ thưởng khác.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cao Phong

