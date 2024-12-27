Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Starpoly làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Quảng bá sản phẩm và xây dựng thương hiệu StarPoly trên Website, social media, TMĐT B2B

- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm thông tin khách hàng, đối thủ cạnh tranh.

- Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu đề ra.

- Phát triển thị trường, mở rộng hệ thống khách hàng

- Phối hợp các bộ phận theo dõi kế hoạch giao hàng, công nợ

- Báo cáo công việc lên quản lý và ban giám đốc

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 21 đến 30 tuổi

- Định hướng nghiêm túc, lâu dài với nghề sales

- Khả năng đọc hiểu, giao tiếp tiếng Anh hoặc Tây Ban Nha tốt

- Kiến thức: Có kiến thức chuyên ngành xuất nhập khẩu/ thương mại, tài chính quốc tế

- Sức khỏe tốt, có thể đi công tác nước ngoài

- Kỹ năng máy tính: Office, Canva, Capcut, kỹ năng tìm kiếm thông tin.

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm

- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm Sales Quốc tế.

(Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ lựa chọn ứng viên có tố chất và tiềm năng để đào tạo bồi dưỡng thêm chuyên môn.)

Tại Công Ty CP Starpoly Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: Theo thỏa thuận + thưởng kinh doanh (thưởng sản lượng, thưởng lợi nhuận, thưởng theo Quý)

- Thu nhập có thể lên tới 50.000.000VNĐ và không giới hạn.

- Thưởng khách hàng đầu tiên vé xem phim/ vé tập Gym/Bơi.

- Thưởng khách hàng mới 1tr/cont.

- Chế độ thưởng/quà nhân các ngày Lễ - Tết (Tết dương lịch, ngày 8/3, ngày 30/4-1/5, ngày 1/6, rằm trung thu, ngày 2/9, ngày 20/10, ngày thành lập công ty…)

- Định kỳ điều chỉnh lương vào tháng 01 hàng năm theo chính sách của Công ty.

2. Phúc lợi

- Đóng bảo hiểm & các chế độ khác theo quy định của nhà nước và quy chế của công ty

- Căn cứ vào tình hình thực tế, hàng năm công ty sẽ tổ chức du lịch nghỉ mát nhằm gắn kết toàn thể CBNV

3. Môi trường làm việc

- Môi trường làm việc quốc tế rộng mở, chuyên nghiệp.

- Cơ hội giao lưu, gặp gỡ, làm việc với đa dạng đối tác nước ngoài từ nhiều nền văn hóa khác nhau

- Cơ hội đi công tác nước ngoài thường xuyên, tham gia gian hàng tại triển lãm Nhựa tại Trung Quốc, Ấn Độ, UAE, Nam Mỹ…

- Được tham gia các khóa học bồi dưỡng phát triển chuyên môn, kỹ năng.

- Cơ hội thăng tiến lên vị trí Team Leader, Phó phòng Kinh doanh.

- Địa chỉ: tầng 5, số 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội

- Thời gian làm việc: từ T2 đến T6. Sáng từ 8h00 đến 12h, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Starpoly

