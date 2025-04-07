Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH ĐẶNG THANH QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Geleximco D, Lê Trọng Tấn, Dương Nội ( cách Aeon HĐ 500m ), Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc

Tư vấn khách hàng về các gói chụp ảnh bé yêu & gia đình.

Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau dịch vụ, đảm bảo trải nghiệm tốt nhất.

Tìm kiếm, mở rộng tệp khách hàng, chủ động tạo dựng mối quan hệ.

Phối hợp với ekip để mang đến dịch vụ chuyên nghiệp và hài lòng nhất.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm sale thời trang, sale gói fitnit, sale dịch vụ....

Khả năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe không nói giọng địa phương.

Mình tuyển sale online và biết tư vấn offline khách tới studio

Chủ động, kiên trì, có trách nhiệm trong công việc.

Yêu thích lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ khách hàng.

Tại HỘ KINH DOANH ĐẶNG THANH QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ĐẶNG THANH QUANG

