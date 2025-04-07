Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH ĐẶNG THANH QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH ĐẶNG THANH QUANG
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Geleximco D, Lê Trọng Tấn, Dương Nội ( cách Aeon HĐ 500m ), Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tư vấn khách hàng về các gói chụp ảnh bé yêu & gia đình.
Tư vấn khách hàng
Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau dịch vụ, đảm bảo trải nghiệm tốt nhất.
Chăm sóc khách hàng
Tìm kiếm, mở rộng tệp khách hàng, chủ động tạo dựng mối quan hệ.
Tìm kiếm, mở rộng tệp khách hàng
Phối hợp với ekip để mang đến dịch vụ chuyên nghiệp và hài lòng nhất.
Phối hợp với ekip
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm sale thời trang, sale gói fitnit, sale dịch vụ....
Khả năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe không nói giọng địa phương.
Mình tuyển sale online và biết tư vấn offline khách tới studio
Chủ động, kiên trì, có trách nhiệm trong công việc.
Yêu thích lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ khách hàng.
Tại HỘ KINH DOANH ĐẶNG THANH QUANG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ĐẶNG THANH QUANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
