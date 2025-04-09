Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tân Phú Hiếu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà L4 Le Grand Jardin, no 15 P. Sài Đồng, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Kinh doanh các sản phẩm dầu mỡ bôi trơn đặc chủng của hãng Brugarolas, Tây Ban Nha, do công ty TNHH Tân Phú Hiếu là đại diện độc quyền tại Việt Nam, trong khu vực được giao.

- Kinh doanh các loại dầu đốt

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học. Ưu tiên các khoa về dầu khí, cơ khí, mỏ , địa chất.

+ Ưu tiên người có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh dầu mỡ bôi trơn và dầu đốt.

+ Biết tiếng Anh và thành thạo vi tính.

+ Yêu cầu nơi ở gần địa điểm làm việc của công ty .

- Yêu cầu giới tính: Nam

- Số lượng: 2 người

Tại Công Ty TNHH Tân Phú Hiếu Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn trên 20tr/Tháng và tăng không giới hạn.

- Được làm việc với chuyên gia nước ngoài và các doanh nghiệp lớn trên toàn quốc.

- Địa điểm làm việc: L4 0706 Le Grand Jardin, Phúc Đồng , Long Biên, Hà Nội

- Thời gian làm việc : hành chính 5.5 ngày/tuần. Nghỉ chiều T7 + CN

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Bộ LĐTBXH.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tân Phú Hiếu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin