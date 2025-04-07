Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LABLE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 15 Triệu

Mức lương 4 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 12 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 66 Kim Giang, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 15 Triệu

Tư vấn chốt đơn khách hàng B2B thị trường quốc tế, data của công ty

Take care đơn hàng đến khi đơn hàng hoàn thành (có thanh toán và ship hàng quốc tế). Đồng thời kiểm tra chất lượng hàng hoá cùng khách

Hỗ trợ phát triển và quảng bá sản phẩm, marketing trên các MXH, website, sàn thương mại điện tử

Xử lý các tình huống phàn nàn từ khách hàng (nếu có). Báo cáo lên cấp trên để xử lý

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính yêu cầu: Nữ

Tiếng Anh giao tiếp thành thạo

Có laptop cá nhân

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn từ đầu. Có kinh nghiệm trong ngành sale quốc tế, đặc biệt là sản phẩm tóc nối/ mi nối là điểm cộng, thoả thuận lương

Chăm chỉ, có trách nhiệm, cẩn thận

Tại CÔNG TY TNHH LABLE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và hoa hồng hấp dẫn (Lương ứng 4tr với part time + hoa hồng + thưởng doanh thu hàng tháng), thu nhập ổn định có thể đạt đến 30 triệu hoặc hơn tuỳ năng lực.

(Lương ứng 4tr với part time + hoa hồng + thưởng doanh thu hàng tháng)

thu nhập ổn định có thể đạt đến 30 triệu hoặc hơn tuỳ năng lực

Thưởng các dịp lễ Tết, nghỉ mát hàng năm

Review lương hàng năm 6 tháng/ lần

Được đào tạo kĩ năng bán hàng B2B, đàm phán với nhà sản xuất và khách hàng quốc tế, cách làm branding và digital marketing. Ngoài ra còn được học cách vận hành doanh nghiệp từ lãnh đạo công ty.

Được rèn luyện ngoại ngữ với người nước ngoài thường xuyên

Có cơ hội thăng tiến lâu dài.

