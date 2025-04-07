Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LABLE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH LABLE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH LABLE VIỆT NAM

Mức lương
4 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
12 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 66 Kim Giang, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 15 Triệu

Tư vấn chốt đơn khách hàng B2B thị trường quốc tế, data của công ty
Take care đơn hàng đến khi đơn hàng hoàn thành (có thanh toán và ship hàng quốc tế). Đồng thời kiểm tra chất lượng hàng hoá cùng khách
Hỗ trợ phát triển và quảng bá sản phẩm, marketing trên các MXH, website, sàn thương mại điện tử
Xử lý các tình huống phàn nàn từ khách hàng (nếu có). Báo cáo lên cấp trên để xử lý

Với Mức Lương 4 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính yêu cầu: Nữ
Tiếng Anh giao tiếp thành thạo
Có laptop cá nhân
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn từ đầu. Có kinh nghiệm trong ngành sale quốc tế, đặc biệt là sản phẩm tóc nối/ mi nối là điểm cộng, thoả thuận lương
Chăm chỉ, có trách nhiệm, cẩn thận

Tại CÔNG TY TNHH LABLE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và hoa hồng hấp dẫn (Lương ứng 4tr với part time + hoa hồng + thưởng doanh thu hàng tháng), thu nhập ổn định có thể đạt đến 30 triệu hoặc hơn tuỳ năng lực.
(Lương ứng 4tr với part time + hoa hồng + thưởng doanh thu hàng tháng)
thu nhập ổn định có thể đạt đến 30 triệu hoặc hơn tuỳ năng lực
Thưởng các dịp lễ Tết, nghỉ mát hàng năm
Review lương hàng năm 6 tháng/ lần
Được đào tạo kĩ năng bán hàng B2B, đàm phán với nhà sản xuất và khách hàng quốc tế, cách làm branding và digital marketing. Ngoài ra còn được học cách vận hành doanh nghiệp từ lãnh đạo công ty.
Được rèn luyện ngoại ngữ với người nước ngoài thường xuyên
Có cơ hội thăng tiến lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LABLE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 Ngách 102 Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

