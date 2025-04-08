Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit
- Hà Nội:
- Tòa CT 2&3 Khu đô Thị Dream Town, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lập kế hoạch và thực hiện công việc kinh doanh theo tuần, tháng, quý, năm.
Phát triển kinh doanh ở địa bàn được giao, xây dựng mối quan hệ với các đại lý, nhà phân phối trong mảng kinh doanh Công ty. Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của nhóm khách hàng là nhà phân phối, đại lý. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Nghiên cứu, đánh giá và báo cáo thị trường cho người quản lý trực tiếp.
Hiểu tính năng, bao bì, giá, kỹ thuật thi công ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnhtranh để tư vấn cho khách hàng.
Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình đã định. Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng, ghi nhận đầy đủ theo các biểu mẫu của các quy trình này.
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán, thuyết phục người khác, trung thực, khéo léo ... Phân tích và giải quyết vấn đề
Khả năng làm việc độc lập
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bởi Trưởng phòng Kinh doanh và đi thực chiến trong quá trình làm việc
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Học việc 3-6 tháng mức lương cứng 5 - 7 triệu + doanh số thực đạt trong tháng.
Du lịch hàng năm, team building,thưởng lễ, Tết,…
