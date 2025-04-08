Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa CT 2&3 Khu đô Thị Dream Town, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lập kế hoạch và thực hiện công việc kinh doanh theo tuần, tháng, quý, năm.

Phát triển kinh doanh ở địa bàn được giao, xây dựng mối quan hệ với các đại lý, nhà phân phối trong mảng kinh doanh Công ty. Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của nhóm khách hàng là nhà phân phối, đại lý. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Nghiên cứu, đánh giá và báo cáo thị trường cho người quản lý trực tiếp.

Hiểu tính năng, bao bì, giá, kỹ thuật thi công ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnhtranh để tư vấn cho khách hàng.

Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình đã định. Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng, ghi nhận đầy đủ theo các biểu mẫu của các quy trình này.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam - Sinh viên năm cuối/Tốt nghiệp Đại học - Chuyên ngành kinh tế, QTKD, xây dựng, thương mại, vật liệu. marketing hoặc tương đương.

Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán, thuyết phục người khác, trung thực, khéo léo ... Phân tích và giải quyết vấn đề

Khả năng làm việc độc lập

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bởi Trưởng phòng Kinh doanh và đi thực chiến trong quá trình làm việc

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau khi được nhận làm việc chính thức;

Học việc 3-6 tháng mức lương cứng 5 - 7 triệu + doanh số thực đạt trong tháng.

Du lịch hàng năm, team building,thưởng lễ, Tết,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin