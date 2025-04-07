Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 247 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Booking KOL / KOC livestream hoặc làm video quảng cáo (mảng sách)
Tìm kiếm, đàm phán, theo dõi và hỗ trợ Affiliate booking gắn giỏ hàng
Làm việc với các nhà sách, liên kết/ xây dựng hệ thống phân phối
Tìm kiếm đầu sản phẩm mới/ đàm phán giá nhập
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 1 năm
Chủ động trong công việc, có mong muốn thu nhập cao
Có laptop cá nhân để làm việc
Khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Chủ động trong công việc, có mong muốn thu nhập cao
Có laptop cá nhân để làm việc
Khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương & pc: 8.000.000đ - 10.000.000đ/ tháng + thưởng cạnh tranh nhất thị trường 20% (thu nhập cạnh tranh)
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên unica
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Thời gian làm việc: 8h-17h/ 8h30-17h30/ 9h-18h, Thứ 2 - Thứ 6 và 2 ngày Thứ 7 đầu tháng
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên unica
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Thời gian làm việc: 8h-17h/ 8h30-17h30/ 9h-18h, Thứ 2 - Thứ 6 và 2 ngày Thứ 7 đầu tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI