Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 247 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Booking KOL / KOC livestream hoặc làm video quảng cáo (mảng sách)

Tìm kiếm, đàm phán, theo dõi và hỗ trợ Affiliate booking gắn giỏ hàng

Làm việc với các nhà sách, liên kết/ xây dựng hệ thống phân phối

Tìm kiếm đầu sản phẩm mới/ đàm phán giá nhập

Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm từ 1 năm

Chủ động trong công việc, có mong muốn thu nhập cao

Có laptop cá nhân để làm việc

Khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Quyền Lợi

Mức lương & pc: 8.000.000đ - 10.000.000đ/ tháng + thưởng cạnh tranh nhất thị trường 20% (thu nhập cạnh tranh)

Ăn trưa miễn phí tại công ty

Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm

Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên

Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng

Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế

Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên unica

Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc

Thời gian làm việc: 8h-17h/ 8h30-17h30/ 9h-18h, Thứ 2 - Thứ 6 và 2 ngày Thứ 7 đầu tháng

Cách Thức Ứng Tuyển

