Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EHOLIDAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2TT4, Khu đô thị VOV, Mễ Trì,, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tư vấn, hỗ trợ và giải đáp cho khách hàng yêu cầu đặt phòng khách sạn, resort, villa, du thuyền, vé máy bay, vé vui chơi, tour-combo du lịch

Data khách hàng do công ty cung cấp, không phải tìm kiếm khách hàng

Xử lý booking theo nhu cầu của khách hàng

Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng trước, trong và sau chuyến đi.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tuổi từ 22 - 35, tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực du lịch, hoặc có kinh nghiệm sale, tư vấn bán hàng,...

Chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn, đào tạo

Năng động, hoạt ngôn, nhanh nhẹn

Chủ động, Trung thực, trách nhiệm, nhiệt tình, có khả năng làm việc độc lập

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Excel, Word).

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EHOLIDAY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh (Lương CB + % Doanh thu + Thưởng).

Thu nhập từ 10.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ , LCB không phụ thuộc doanh số

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN (sau thử việc)

Hưởng các phúc lợi chung của công ty: Ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật, du lịch ...

Trao các cơ hội được học tập, rèn luyện và đào tạo ngành nghề.

Công việc ổn định, môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến nội bộ

