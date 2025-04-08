Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EHOLIDAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EHOLIDAY
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 2TT4, Khu đô thị VOV, Mễ Trì,, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Tư vấn, hỗ trợ và giải đáp cho khách hàng yêu cầu đặt phòng khách sạn, resort, villa, du thuyền, vé máy bay, vé vui chơi, tour-combo du lịch
Data khách hàng do công ty cung cấp, không phải tìm kiếm khách hàng
Xử lý booking theo nhu cầu của khách hàng
Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng trước, trong và sau chuyến đi.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ tuổi từ 22 - 35, tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực du lịch, hoặc có kinh nghiệm sale, tư vấn bán hàng,...
Chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn, đào tạo
Năng động, hoạt ngôn, nhanh nhẹn
Chủ động, Trung thực, trách nhiệm, nhiệt tình, có khả năng làm việc độc lập
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Excel, Word).
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EHOLIDAY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh (Lương CB + % Doanh thu + Thưởng).
Thu nhập từ 10.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ , LCB không phụ thuộc doanh số
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN (sau thử việc)
Hưởng các phúc lợi chung của công ty: Ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật, du lịch ...
Trao các cơ hội được học tập, rèn luyện và đào tạo ngành nghề.
Công việc ổn định, môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến nội bộ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EHOLIDAY
