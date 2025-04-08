Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Z Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: R6_72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và tư vấn cho khách hàng tiềm năng (bao gồm cả cá nhân và đại lý).

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại nhằm tạo doanh số bán hàng ổn định.

Nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin và phân tích đối thủ cạnh tranh để đưa ra giải pháp kinh doanh hiệu quả.

Tham gia tổ chức các hoạt động triển khai bán hàng tại điểm bán (POSM, sampling, hội thảo dinh dưỡng,…).

Theo dõi, báo cáo định kỳ kết quả bán hàng, doanh số và tiến độ đạt được mục tiêu.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng.

Cập nhật dữ liệu khách hàng và quản lý hệ thống CRM.

Triển khai và hỗ trợ các chương trình khuyến mãi, flash sale, combo ưu đãi do công ty đề ra.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 3 tháng trong lĩnh vực bán hàng, đặc biệt là trong ngành hàng mẹ và bé hoặc sản phẩm dinh dưỡng. Có kinh nghiệm làm việc với kênh bán hàng trực tuyến là một lợi thế.

Ưu tiên

Có khả năng tự quản lý công việc, làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm

Kỹ năng đàm phán và xử lý tình huống tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập

Kỹ năng giải quyết vấn đề, thuyết phục khách hàng

Khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc tốt

Kỹ năng tư duy logic, tư duy hệ thống

Tinh thần và thái độ tích cực, chủ động

Năng động, vui vẻ, tác phong chuyên nghiệp

Tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc dưới áp lực công việc cao

Chi tiết, cẩn thận, tỉ mỉ & tính tuân thủ cao.

Giới tính: Nam/Nữ;

Độ tuổi: trên 20 tuổi

Tại Công ty Cổ phần Z Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7 triệu + % hoa hồng doanh số

Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Công ty;

Được tôn trọng danh dự, nhân phẩm;

Được đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến quyền lợi của phòng Marketing;

Được nghỉ tết, nghỉ lễ, nghỉ hàng tuần và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật và Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Z Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin