Tuyển Nhân viên kinh doanh HPA Technology Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

HPA Technology Joint Stock Company
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
HPA Technology Joint Stock Company

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HPA Technology Joint Stock Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu & lập kế hoạch: Phân tích thị trường, đối thủ, lập kế hoạch kinh doanh
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng.
Đề xuất chiến lược kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
Xây dựng kế hoạch doanh số, chỉ tiêu bán hàng theo từng giai đoạn.
Phát triển khách hàng: Tìm kiếm khách hàng, duy trì quan hệ, chăm sóc khách hàng
Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển tệp khách hàng tiềm năng.
Chăm sóc khách hàng hiện tại, xây dựng mối quan hệ bền vững.
Giải quyết khiếu nại, phản hồi của khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.
Phối hợp với phòng Marketing để triển khai các chiến dịch quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
Bán hàng & thực hiện hợp đồng: Ký kết hợp đồng, theo dõi đơn hàng, đảm bảo doanh số
Thực hiện các hoạt động bán hàng theo chỉ tiêu đã đề ra.
Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng, đại lý, đối tác.
Theo dõi tiến độ đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng cam kết.
Phối hợp với các phòng ban (Kho, Kế toán, Dịch vụ khách hàng) để đảm bảo quy trình kinh doanh suôn sẻ.
Quản lý doanh số & báo cáo: Theo dõi doanh số, phân tích hiệu quả kinh doanh
Theo dõi, đo lường doanh số bán hàng so với chỉ tiêu.
Phân tích hiệu quả kinh doanh, đề xuất giải pháp cải thiện.
Lập báo cáo doanh thu, tình hình khách hàng, xu hướng thị trường định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Sales ưu tiên ngành Ecom, Logistic.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Chịu được áp lực công việc và có tinh thần cầu tiến.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng.
Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung Quốc (không bắt buộc).

Tại HPA Technology Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + hoa hồng
Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu và 2 Thứ Bảy xem kẽ/tháng (từ 08:00 –
17:30, nghỉ trưa từ 12:00-13h30)
Được trang bị máy móc phục vụ công việc
Môi trường làm việc vui vẻ, lành mạnh, tạo điều kiện để phát triển kỹ năng và thăng tiến
Đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HPA Technology Joint Stock Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HPA Technology Joint Stock Company

HPA Technology Joint Stock Company

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Toà báo Nông Thôn Ngày Nay, ngõ 68 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

