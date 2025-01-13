Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hong Kong Tower, Đường La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Hỗ trợ Trưởng phòng kinh doanh trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển kinh doanh của công ty.

- Giới thiệu và tư vấn bán xe ô tô chuyên dùng và các trang thiết bị PCCC trong danh mục sản phẩm kinh doanh của công ty cho khách hàng.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành khối Kinh tế, Kỹ thuật:

+ Ưu tiên ứng viên theo học các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, cơ khí, ô tô.

+ Ưu tiên ứng viên có chuyên môn, kinh nghiệm kinh doanh thiết bị Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm bán hàng (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực xe chuyên dùng, thiết bị PCCC và CNCH )

- Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS (trên 6.5); TOEIC (trên 700) hoặc tương đương;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, power point).

- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao trong công việc.

Hồ sơ gồm: + CV bằng tiếng Anh có kèm theo ảnh mới nhất của ứng viên.

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 10 - 20 triệu đồng/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin