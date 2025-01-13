Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hong Kong Tower, Đường La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu
- Hỗ trợ Trưởng phòng kinh doanh trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển kinh doanh của công ty.
- Giới thiệu và tư vấn bán xe ô tô chuyên dùng và các trang thiết bị PCCC trong danh mục sản phẩm kinh doanh của công ty cho khách hàng.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành khối Kinh tế, Kỹ thuật:
+ Ưu tiên ứng viên theo học các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, cơ khí, ô tô.
+ Ưu tiên ứng viên có chuyên môn, kinh nghiệm kinh doanh thiết bị Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).
- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm bán hàng (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực xe chuyên dùng, thiết bị PCCC và CNCH )
- Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS (trên 6.5); TOEIC (trên 700) hoặc tương đương;
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, power point).
- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao trong công việc.
Hồ sơ gồm: + CV bằng tiếng Anh có kèm theo ảnh mới nhất của ứng viên.
+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Từ 10 - 20 triệu đồng/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
