Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Gamuda Land (Hcmc) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 4 Triệu

Mức lương Đến 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 02, đường D2, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 4 Triệu

- To coordinate, support sales team to complete sales documentation, contracts, and other relevant sales documents such as SPC, Congratulation Letter, Reminder, Notice of termination, VAT calculation, etc. (For Apartment, car park, relocation apartment)

Phối hợp, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ mua bán, hợp đồng và các chứng từ mua bán khác có liên quan như SPC, Thư chúc mừng, Thư nhắc việc, Thông báo chấm dứt hợp đồng, tính thuế GTGT… (Đối với Căn hộ, bãi đỗ xe, Căn hộ tái định cư) và hoàn thiện các tài liệu bán hàng, hợp đồng, rà soát các biểu mẫu, trình ký kết hợp đồng…

- To coordinate with Finance to prepare invoice cancelation minutes in case purchaser wish to cancel the SPC after signing, prepare SPC for new purchaser

Phối hợp với Tài chính lập biên bản hủy hóa đơn trong trường hợp người mua muốn hủy SPC sau khi đã ký, lập SPC cho người mua mới

- Assist in scanning, storing, and organizing documents in accordance with the company's procedures and the standards of the corporation

Hỗ trợ scan, lưu trữ, sắp xếp hồ sơ theo quy trình của công ty và quy chuẩn của tập đoàn

- Support other tasks as assigned by the department

Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của phòng ban

Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Senior undergraduate andgraduated student

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp

- Major in one of the following University studies: Accounting and Finance, Business Administration, English, or another related field

Chuyên ngành một trong các lĩnh vực sau: Kế toán và Tài chính, Quản trị Kinh doanh, Tiếng Anh hoặc các lĩnh vực liên quan khác

- Communication skills in English and good computer skills, self-motivated and willing to learn

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh và kỹ năng máy tính tốt, có tinh thần tự giác và sẵn sàng học hỏi.

- Passionate about developing career in Real Estate industry

Có đam mê với ngành Bất động sản

Tại Công Ty Cổ Phần Gamuda Land (Hcmc) Thì Được Hưởng Những Gì

- Generous internship allowances

Được trợ cấp lương thực tập

- Professional work environment and Happy Workplace: Morning Cafe, Fruits Party, ect.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và hạnh phúc: các hoạt động như cà phê buổi sáng và tiệc trái cây để tạo không khí tích cực và gắn kết đội ngũ...

- On-the-job learning, equipped with knowledge, experience and skills for career path

Học tập qua thực tế

- Opportunity to pursue a full-time position after internship

Cơ hội chuyển sang vị trí toàn thời gian

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Gamuda Land (Hcmc)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin