Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Yung Chang Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động VN, luật BHXH,. Được khám sức khỏe tổng quát định kỳ 1 lần/năm. Môi trường làm việc năng động, có cơ hội tiếp xúc, học hỏi và nâng cao các kiến thức chuyên ngành từ các đồng nghiệp và khách hàng người nước ngoài. Thưởng hiệu quả công việc Được review và cân nhắc cho vị trí chính thức nếu có năng lực tốt., Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc

Nghiên cứu thị trường, nhận định và đóng góp ý tưởng nhằm phát triển sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Tìm kiếm, chăm sóc các khách hàng mới & các liên hệ tiềm năng

Duy trì chăm sóc khách hàng cũ & cập nhật thường xuyên khai thác mẫu mới từ khách hàng cũ.

Tư vấn và báo giá sản phẩm / dịch vụ cho khách hàng.

Phối hợp cùng bộ phận sản xuất để xử lý các đơn đặt hàng.

Các công việc khác nếu có phát sinh (tùy tình hình thực tế)

Yêu Cầu Công Việc

Với ngành công nghiệp may mặc & giày dép thì thái độ cầu thị và tinh thần học hỏi là ưu tiên hàng đầu.

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn hoạt bát.

Kỹ năng đàm phán thương lượng linh hoạt về giá và hợp đồng thương mại.

Tác phong chuyên nghiệp, chỉn chu.

Có khả năng team work – phối hợp cùng các bộ phận khác nhau để xử lý đơn hàng cho khách.

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Thông thạo vi tính văn phòng

Tiếng trung/Tiếng anh tốt ( có thể giao tiếp và viết email được)

Kinh nghiệm: từ 1 năm trở lên

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

