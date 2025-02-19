Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thử việc nhận 100% lương Thưởng KPIs theo tháng, quý, năm Thưởng tháng 13, thưởng doanh số theo tình hình kinh doanh của Công ty Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN theo quy định nhà nước Được cấp 4 thùng nước/tháng chỉ dành cho CBNV của Công ty Tham gia các hoạt động, sự kiện mà Công ty tổ chức Phụ cấp thâm niên Được đào tạo các kỹ năng, nghiệp vụ bài bản Cơ hội phát triển và lộ trình thăng tiến rộng mở, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

1. Doanh số bán hàng (Sales Performance):

2. Số lượng điểm bán mở mới (New Outlet Opened):

3. Đo lường và đánh giá hiệu quả:

4. Tỷ lệ giữ chân điểm bán (Outlet Retention Rate):

5. Cải tiến hiệu quả công việc: Mở điểm mới, doanh số

6. Thực hiện công việc theo sự phân công của Quản lý

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu bằng cấp.

Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh, bán hàng ngoài thị trường,....

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh, bán hàng ngoài thị trường,.... về ngành FMCG hoặc các sản phẩm nước uống đóng chai, bia, rượu,... và các sản phẩm liên quan...

Yêu thích công việc bán hàng, kinh doanh,...

Trung thực, trách nhiệm và chịu được áp lực cao

Tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 - 20 triệu VND

Lương cứng: 5 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin