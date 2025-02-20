Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tito làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Tito
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tito

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ Có cơ hội thăng tiến trong công việc Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn, trả lời, chốt đơn khách hàng tiềm năng qua zalo, số hotline và fanpage cty (data công ty đưa về).
Chuẩn bị đơn hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan để lên đơn hàng và đảm bảo giao hàng cho khách đúng tiến độ.
Liên lạc và chăm sóc khách hàng cũ.
Báo cáo kết quả kinh doanh trực tuyến cho trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ 20-36 tuổi.
Tốt nghiệp trung cấp.
Có laptop cá nhân
Có kinh nghiệm sale thị trường hoặc sale online.
Thành thạo tin học văn phòng.
Trung thực, hoà đồng, năng động

Tại Công Ty TNHH Tito Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tito

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 398 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

