Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tito làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 3 người

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ Có cơ hội thăng tiến trong công việc Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tư vấn, trả lời, chốt đơn khách hàng tiềm năng qua zalo, số hotline và fanpage cty (data công ty đưa về).

Chuẩn bị đơn hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan để lên đơn hàng và đảm bảo giao hàng cho khách đúng tiến độ.

Liên lạc và chăm sóc khách hàng cũ.

Báo cáo kết quả kinh doanh trực tuyến cho trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ 20-36 tuổi.

Tốt nghiệp trung cấp.

Có laptop cá nhân

Có kinh nghiệm sale thị trường hoặc sale online.

Thành thạo tin học văn phòng.

Trung thực, hoà đồng, năng động

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

