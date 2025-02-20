Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Onelink Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Onelink Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Review cấp bậc từ Staff
- >Acting Leader
- > Team Leader
- >Manager • Có hỗ trợ thực tập (thời gian >3 tháng) • Hưởng các chế độ theo Nhà nước (BHXH, nghỉ phép theo thâm niên,...)./., Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
• Tìm kiếm,khai thác khách hàng cá nhân,SMEs sử dụng các dịch vụ Google Ads,Youtube Ads, Facebook Ads,…
• Check Keywords(từ khóa),nhận báo giá từ bộ phận IT
• Gửi báo giá, đàm phán, chốt hợp đồng với khách hàng
• Ký kết hợp đồng và duy trì khách hàng, trong đó:
1. Kiểm tra quá trình sử dụng của khách hàng
2. Duy trì tái ký hợp đồng hằng tháng,quý,năm
3. Duy trì và thiết lập mối quan hệ với khách hàng.
4. Lưu ý không đi thị trường
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có laptop cá nhân.
• Tinh thần cầu tiến, chăm chỉ.
Tại Công ty TNHH Onelink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Onelink Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
