Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHUYÊN NGHIỆP P.D.T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHUYÊN NGHIỆP P.D.T
- Hồ Chí Minh: 14/10 Đường Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tìm kiếm Khách hàng mới và nhà cung cấp phù hợp,
• Soạn thảo hợp đồng/báo giá
• Biết cách tính giá hoặc kiểm tra báo giá, gửi báo giá tới khách hàng,
• Theo dõi tiến độ thực hiện làm mẫu,
• Theo dõi tình hình xuất khẩu hàng hoá của các đơn hàng.
• Giao dịch với khách hàng trong và ngoài nước về đặt hàng
• Đọc, dịch mail của khách, lưu trữ thông tin dữ liệu của khách hàng.
• Gửi đơn hàng và theo dõi tiến độ đơn hàng của nhà cung cấp hàng xuất khẩu
• Chăm sóc khách hàng sẵn có của công ty
• Thực hiện các báo cáo về số liệu, thông tin cho các bộ phận liên quan và cho Giám đốc.
• Hỗ trợ công việc của đồng nghiệp trong bộ phận
• Các yêu cầu khác theo phân công của Trưởng bộ phận và Gíam đốc.
• Ngành nghề: Kinh doanh xuất khẩu: Ưu tiên hàng nội thất bằng gỗ, các loại ván và các nguyên liệu khác…
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHUYÊN NGHIỆP P.D.T Thì Được Hưởng Những Gì
