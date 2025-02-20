Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHUYÊN NGHIỆP P.D.T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Tìm kiếm Khách hàng mới và nhà cung cấp phù hợp,

• Soạn thảo hợp đồng/báo giá

• Biết cách tính giá hoặc kiểm tra báo giá, gửi báo giá tới khách hàng,

• Theo dõi tiến độ thực hiện làm mẫu,

• Theo dõi tình hình xuất khẩu hàng hoá của các đơn hàng.

• Giao dịch với khách hàng trong và ngoài nước về đặt hàng

• Đọc, dịch mail của khách, lưu trữ thông tin dữ liệu của khách hàng.

• Gửi đơn hàng và theo dõi tiến độ đơn hàng của nhà cung cấp hàng xuất khẩu

• Chăm sóc khách hàng sẵn có của công ty

• Thực hiện các báo cáo về số liệu, thông tin cho các bộ phận liên quan và cho Giám đốc.

• Hỗ trợ công việc của đồng nghiệp trong bộ phận

• Các yêu cầu khác theo phân công của Trưởng bộ phận và Gíam đốc.

• Ngành nghề: Kinh doanh xuất khẩu: Ưu tiên hàng nội thất bằng gỗ, các loại ván và các nguyên liệu khác…