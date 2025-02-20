Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TERMINIUS HEALTHCARE VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TERMINIUS HEALTHCARE VIETNAM
- Hồ Chí Minh: Lương thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc Lương tháng 13 + Thưởng doanh thu theo kết quả kinh doanh của công ty Được hỗ trợ công tác phí Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật định, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Phụ trách tiếp thị và kinh doanh các sản phẩm thiết bị y tế (máy siêu âm, ...)
Phát triển và tìm kiếm khách hàng mới
Thu thập thông tin thị trường, cập nhật các sản phẩm và hoạt động của đối thủ cạnh tranh
Lập kế hoạch kinh doanh, tiếp thị sản phẩm để đạt được chỉ tiêu kinh doanh đề ra
Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh/ Trung
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng thiết bị y tế
Tại CÔNG TY TNHH TERMINIUS HEALTHCARE VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TERMINIUS HEALTHCARE VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
