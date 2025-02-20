Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TERMINIUS HEALTHCARE VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc Lương tháng 13 + Thưởng doanh thu theo kết quả kinh doanh của công ty Được hỗ trợ công tác phí Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật định, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Phụ trách tiếp thị và kinh doanh các sản phẩm thiết bị y tế (máy siêu âm, ...)

Phát triển và tìm kiếm khách hàng mới

Thu thập thông tin thị trường, cập nhật các sản phẩm và hoạt động của đối thủ cạnh tranh

Lập kế hoạch kinh doanh, tiếp thị sản phẩm để đạt được chỉ tiêu kinh doanh đề ra

Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh/ Trung

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng thiết bị y tế

Tại CÔNG TY TNHH TERMINIUS HEALTHCARE VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 18 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TERMINIUS HEALTHCARE VIETNAM

