Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CO-IDB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thu nhập cạnh tranh bao gồm Lương cơ bản (thỏa thuận) + Hoa hồng theo Dự án Tiền thưởng hàng quý Thưởng cuối năm Quỹ hỗ trợ công việc Team Building, du lịch với công ty Bảo hiểm theo Hợp đồng lao động Gói chăm sóc sức khỏe hàng năm Cơ hội phát triển năng lực bản thân, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng

Mở rộng thị trường theo target đề xuất

Tư vấn và phát triển các giải pháp thiết kế cho khách hàng

Nhận thông tin của khách hàng và trao đổi với đội ngũ thiết kế văn phòng

Tiếp nhận khách hàng do công ty bàn giao, chăm sóc.

Liên hệ và gặp gỡ để tư vấn cho khách hàng về dịch vụ: thiết kế và thi công văn phòng...

Chăm sóc khách hàng cũ và xây dựng qua hệ khách hàng

Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng

Xử lý các vấn đề phát sinh của khách hàng về chất lượng dịch vụ, tiến độ thi công

Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ

Lập báo cáo tháng, quý, năm về tình hình khách hàng với Trưởng Phòng và Ban lãnh đạo công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

4 năm hoặc hơn 4 năm kinh nghiệm trong NGÀNH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NỘI THẤT (Workspace Design&Build là một điểm cộng)

Kinh nghiệm kết nối với Tòa nhà - Các building

Có kinh nghiệm với quy trình Dự án và theo dõi, hỗ trợ các giai đoạn của Dự án

Kỹ năng phân tích và Kỹ năng giao tiếp tốt

Kinh nghiệm tìm kiếm khách hàng tiềm năng và nghiên cứu thị trường

Dịch vụ khách hàng và sau bán hàng

Khả năng làm việc nhóm tốt

Ưu tiên thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Việt (Biết tiếng Anh là một điểm cộng)

Tại CÔNG TY TNHH CO-IDB Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CO-IDB

