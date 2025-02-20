Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CO-IDB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CO-IDB
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng
Mở rộng thị trường theo target đề xuất
Tư vấn và phát triển các giải pháp thiết kế cho khách hàng
Nhận thông tin của khách hàng và trao đổi với đội ngũ thiết kế văn phòng
Tiếp nhận khách hàng do công ty bàn giao, chăm sóc.
Liên hệ và gặp gỡ để tư vấn cho khách hàng về dịch vụ: thiết kế và thi công văn phòng...
Chăm sóc khách hàng cũ và xây dựng qua hệ khách hàng
Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng
Xử lý các vấn đề phát sinh của khách hàng về chất lượng dịch vụ, tiến độ thi công
Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ
Lập báo cáo tháng, quý, năm về tình hình khách hàng với Trưởng Phòng và Ban lãnh đạo công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
NGÀNH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NỘI THẤT
Kinh nghiệm kết nối với Tòa nhà - Các building
Có kinh nghiệm với quy trình Dự án và theo dõi, hỗ trợ các giai đoạn của Dự án
Kỹ năng phân tích và Kỹ năng giao tiếp tốt
Kinh nghiệm tìm kiếm khách hàng tiềm năng và nghiên cứu thị trường
Dịch vụ khách hàng và sau bán hàng
Khả năng làm việc nhóm tốt
Ưu tiên thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Việt (Biết tiếng Anh là một điểm cộng)
Tại CÔNG TY TNHH CO-IDB Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CO-IDB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
