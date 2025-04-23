Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kiến Thiết Đông Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chủ động tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng tiềm năng như: tòa nhà, văn phòng, nhà máy, trung tâm thương mại…

Gọi điện gửi email hoặc gặp trực tiếp để giới thiệu dịch vụ vệ sinh công nghiệp của công ty.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận khác tại Công ty như Phòng Mua hàng, Nhân sự, Điều phối,.. để đưa ra phương án, báo giá phù hợp và tốt nhất đến Khách hàng.

Gửi báo giá các dịch vụ của Công ty tới các đối tượng khách hàng tiềm năng qua các phương thức trực tiếp và gián tiếp (gọi điện, gửi email, gửi brochures…). Giới thiệu sản phẩm và tư vấn được cho khách hàng sản phẩm phù hợp.

Thương thảo về giá và các điều khoản hợp tác kinh doanh với khách hàng. Tiến hành dự thảo và trình ký Hợp đồng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin trong việc tiếp cận và làm việc với khách hàng.

Ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến trong công việc.

Sử dụng được tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel, PowerPoint).

Có kinh nghiệm Sales và kiến thức trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp là điểm cộng. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kiến Thiết Đông Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + hoa hồng theo hợp đồng ký kết. Lương cứng không phụ thuộc vào KPI.

Thưởng theo thành tích: Thưởng nóng khi ký hợp đồng lớn, thưởng lễ Tết, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.

Chế độ phúc lợi đầy đủ:

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

Chế độ nghỉ phép, lễ tết theo luật Lao động.

Môi trường làm việc năng động

Đào tạo & phát triển: Được đào tạo về kiến thức lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, kỹ năng tiếp cận khách hàng và phân tích thị trường thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kiến Thiết Đông Sài Gòn

