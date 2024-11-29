Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 84
- 86 Bát Nàn, Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
-Nghiên cứu, tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mục tiêu;
-Liên lạc với khách hàng theo nguồn data có sẵn;
-Khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu khách hàng sẵn có;
-Tìm hiểu và thực hiện công việc có liên quan đến tư vấn, thuyết phục khách hàng;
-Tìm kiếm phát triển thị trường mới;
-Thực hiện báo cáo kết quả công việc theo tiến độ;
-Trải nghiệm công tác tổ chức các hoạt động kinh doanh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Là sinh viên năm 3, 4 hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, marketing, quản trị kinh doanh...
-Có đam mê với công việc kinh doanh
-Năng động, nhiệt tình
-Có thể làm việc nhóm
-Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao
-Thành thạo tin học văn phòng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
-Hỗ trợ Mộc đỏ & số liệu làm báo cáo thực tập
-Được đào tạo bài bản theo chương trình đào tạo của công ty
-Được thưởng theo kết quả làm việc
-Được cấp giấy chứng nhận sau khi thực tập
-Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
