Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 84 - 86 Bát Nàn, Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Nghiên cứu, tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mục tiêu;

-Liên lạc với khách hàng theo nguồn data có sẵn;

-Khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu khách hàng sẵn có;

-Tìm hiểu và thực hiện công việc có liên quan đến tư vấn, thuyết phục khách hàng;

-Tìm kiếm phát triển thị trường mới;

-Thực hiện báo cáo kết quả công việc theo tiến độ;

-Trải nghiệm công tác tổ chức các hoạt động kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Là sinh viên năm 3, 4 hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, marketing, quản trị kinh doanh...

-Có đam mê với công việc kinh doanh

-Năng động, nhiệt tình

-Có thể làm việc nhóm

-Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao

-Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

-Hỗ trợ Mộc đỏ & số liệu làm báo cáo thực tập

-Được đào tạo bài bản theo chương trình đào tạo của công ty

-Được thưởng theo kết quả làm việc

-Được cấp giấy chứng nhận sau khi thực tập

-Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin