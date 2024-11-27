Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Chua Và Ngọt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Công Ty TNHH MTV Chua Và Ngọt
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công Ty TNHH MTV Chua Và Ngọt

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Chua Và Ngọt

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 09 Ngô Quang Huy, Thảo Điền, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Bán hàng bánh kem và pha chế nước ép tại cửa hàng.
- Soạn order cho khách hàng
- Nhận order bánh từ khách hàng
- Bấm bill, kết ca báo cáo
- Kiểm bánh mỗi ngày

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp bằng tiếng anh là 1 lợi thế.
- Trung thực, cần mẫn, tận tụy, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, năng động, tư duy tốt;
- Chịu được áp lực công việc;
- Có Tư duy, sáng tạo;
- NƠI LÀM VIỆC: 09 Ngô Quang Huy, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Tại Công Ty TNHH MTV Chua Và Ngọt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 8tr - 8tr5 (thỏa thuận khi phỏng vấn)
- Được hưởng đầy đủ chế độ lao động theo Quy định nhà nước;
- Môi trường làm việc năng động, được phát huy tối đa sở trường;
- Thưởng sinh nhật, lễ, tết;
- Thưởng doanh số hàng tháng;
- Du lịch hàng năm cùng công ty;
- Lương, thưởng tháng 13 theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Chua Và Ngọt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Chua Và Ngọt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 09 Ngô Quang Huy, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

