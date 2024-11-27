Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 16 - 18 Đường số 57, Khu phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Bán hàng theo mục tiêu doanh số và chiến lược kinh doanh của Cty

- Lập, theo dõi đơn hàng và quản lý đơn hàng, Báo cáo đơn hàng.

- Quản lý và theo dõi hợp đồng bán hàng, công nợ khách hàng

- Theo dõi, hỗ trợ tình hình vận chuyển, giao nhận hàng hóa, hỗ trợ khách hàng khi có phát sinh liên quan.

- Chăm sóc khách hàng, thường xuyên giao lưu, tương tác tạo mối quan hệ với khách hàng.

- Lưu trữ và cập nhật số liệu, lập các báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo.

- Chi tiết công việc mô tả cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/ nữ.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, Ngoại thương, Thương mại, Quản trị kinh doanh, Chăn nuôi , Thú y, Ngoại Ngữ, Kinh Tế,...

- Có khả năng giao tiếp tốt, đàm phán tốt. Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao, có đam mê với lĩnh vực kinh doanh

- Tác phong nhanh nhẹn, có thái độ cầu tiến và thiện chí trong công việc.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Powperpoint).

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường hoặc chưa có kinh nghiệm, Công ty sẽ tiến hành đào tạo bài bản.

Tại Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : Cạnh tranh + thưởng sản lượng + thưởng năm,

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

- Được tham gia các khóa huấn luyện đào tạo, kỹ năng, nghiệp vụ.

- Tham gia BHXH, BHYT và các chế độ nghỉ phép theo nhà nước quy định.

- Thưởng các dịp Lễ, Tết

- Teambuilding, du lịch hàng năm.

- Cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Thời gian làm việc: 7h40 - 17h00 Từ thứ 2 - thứ 6 và 7h40 - 11h30 thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Việt

