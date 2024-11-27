Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu

Mức lương 40 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 230A Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Lên chiến lược bán hàng & đặt ra các mục tiêu liên quan đến doanh số, hoạt động bán hàng của bộ phận kinh doanh. Trình bày các kế hoạch, mục tiêu cho CEO.

Thực hiện xây dựng các kế hoạch chi tiết từng kênh bán hàng, triển khai các kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu mở điểm mới của Vùng được giao để giúp đạt được các mục tiêu doanh số

Thực hiện các hoạt động hỗ trợ để tạo động lực cho đội ngũ Sales mình quản lý hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ.

Phối hợp cùng bộ phận hành chính nhân sự thực hiện tuyển dụng, đào tạo nhân viên kinh doanh mới, tổ chức những khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ khi cần thiết.

Tổ chức các cuộc họp định kỳ theo tuần nhằm trao đổi, nắm bắt và đưa ra hướng hỗ trợ kịp thời

Thực hiện phân công nhiệm vụ, công việc cụ thể cho các nhân sự thuộc bộ phận kinh doanh, bán hàng.

Theo sát tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của khu vực, nhóm. Kịp thời tìm ra hướng giải quyết và hỗ trợ nhanh chóng

Xây dựng chỉ tiêu đo lượng kết quả hoàn thành công việc để đánh giá Cán bộ Nhân viên

Đánh giá, nhận xét các ưu/nhược điểm nhằm có kế hoạch đào tạo, định hướng phát triển

Lập các báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh, trình báo cáo cho ban lãnh đạo/ban giám đốc nắm rõ

Mức lương: UPTO 2000 USD

Đại học ưu tiên ngành QTKD, kinh tế, quản lý hoặc chuyên ngành khác (nếu có kinh nghiệm quản lý kinh doanh)

Kinh nghiệm tối thiểu 04 năm ở vị trí liên quan đến quản lý kinh doanh ngành hàng FMCG, Hàng hóa nhập khẩu, P&G,....

Khả năng quản trị nhân sự tốt + khả năng làm việc/ kết nối hệ thống NPP

Kỹ năng xây dựng và phát triển hệ thống

Quản lý chiến lược kinh doanh

Xây dựng và mở rộng mối quan hệ. Mở rộng khách hàng

Hỗ trợ giải quyết vấn đề, giải quyết mâu thuẫn...

Quản trị điều hành mạng lưới kinh doanh

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo

Chịu được áp lực cao trong công việc, sẵn sàng đi công tác xa theo yêu cầu công việc

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán

Tại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên

Thưởng lễ,tết,lương tháng 13

Team building, year end party hàng năm

Phụ cấp cơm trưa

