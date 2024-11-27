Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP

Mức lương
40 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 230A Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

Lên chiến lược bán hàng & đặt ra các mục tiêu liên quan đến doanh số, hoạt động bán hàng của bộ phận kinh doanh. Trình bày các kế hoạch, mục tiêu cho CEO.
Thực hiện xây dựng các kế hoạch chi tiết từng kênh bán hàng, triển khai các kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu mở điểm mới của Vùng được giao để giúp đạt được các mục tiêu doanh số
Thực hiện các hoạt động hỗ trợ để tạo động lực cho đội ngũ Sales mình quản lý hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ.
Phối hợp cùng bộ phận hành chính nhân sự thực hiện tuyển dụng, đào tạo nhân viên kinh doanh mới, tổ chức những khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ khi cần thiết.
Tổ chức các cuộc họp định kỳ theo tuần nhằm trao đổi, nắm bắt và đưa ra hướng hỗ trợ kịp thời
Thực hiện phân công nhiệm vụ, công việc cụ thể cho các nhân sự thuộc bộ phận kinh doanh, bán hàng.
Theo sát tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của khu vực, nhóm. Kịp thời tìm ra hướng giải quyết và hỗ trợ nhanh chóng
Xây dựng chỉ tiêu đo lượng kết quả hoàn thành công việc để đánh giá Cán bộ Nhân viên
Đánh giá, nhận xét các ưu/nhược điểm nhằm có kế hoạch đào tạo, định hướng phát triển
Lập các báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh, trình báo cáo cho ban lãnh đạo/ban giám đốc nắm rõ

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Mức lương: UPTO 2000 USD
Đại học ưu tiên ngành QTKD, kinh tế, quản lý hoặc chuyên ngành khác (nếu có kinh nghiệm quản lý kinh doanh)
Kinh nghiệm tối thiểu 04 năm ở vị trí liên quan đến quản lý kinh doanh ngành hàng FMCG, Hàng hóa nhập khẩu, P&G,....
Khả năng quản trị nhân sự tốt + khả năng làm việc/ kết nối hệ thống NPP
Kỹ năng xây dựng và phát triển hệ thống
Quản lý chiến lược kinh doanh
Xây dựng và mở rộng mối quan hệ. Mở rộng khách hàng
Hỗ trợ giải quyết vấn đề, giải quyết mâu thuẫn...
Quản trị điều hành mạng lưới kinh doanh
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo
Chịu được áp lực cao trong công việc, sẵn sàng đi công tác xa theo yêu cầu công việc
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán

Tại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên
Thưởng lễ,tết,lương tháng 13
Team building, year end party hàng năm
Phụ cấp cơm trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP

CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 230A Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

