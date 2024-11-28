Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yi Fan Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Yi Fan Quốc Tế
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 26 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phụ trách kinh doanh và tiếp thị máy móc ngành dệt may
- Phụ trách mở rộng và xây dựng các kênh bán hàng khác nhau
- Duy trì mối quan hệ khách hàng
- Hoàn thành Sales Target công ty đề ra
- Hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu khác do lãnh đạo công ty giao
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
- Khả năng đàm phán tốt, chịu áp lực cao
- Đã từng quản lý nhóm và kỹ năng tổ chức tốt
- Khả năng phân tích độc lập và giải quyết vấn đề tốt
Tại Công Ty TNHH Yi Fan Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
- Thưởng tháng 13,14…
- Nghỉ phép năm, Lễ - Tết theo Luật Lao động
- Teambuilding và nhiều hoạt động khác theo quy chế Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yi Fan Quốc Tế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
