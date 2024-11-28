Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yi Fan Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 26 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách kinh doanh và tiếp thị máy móc ngành dệt may

- Phụ trách mở rộng và xây dựng các kênh bán hàng khác nhau

- Duy trì mối quan hệ khách hàng

- Hoàn thành Sales Target công ty đề ra

- Hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu khác do lãnh đạo công ty giao

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

- Khả năng đàm phán tốt, chịu áp lực cao

- Đã từng quản lý nhóm và kỹ năng tổ chức tốt

- Khả năng phân tích độc lập và giải quyết vấn đề tốt

Tại Công Ty TNHH Yi Fan Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

- Thưởng tháng 13,14…

- Nghỉ phép năm, Lễ - Tết theo Luật Lao động

- Teambuilding và nhiều hoạt động khác theo quy chế Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yi Fan Quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin