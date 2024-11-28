Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 43 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Xây dựng khách hàng tiềm năng nhiều nguồn khác nhau

Liên hệ với khách hàng tiềm năng qua điện thoại giới thiệu dịch vụ

Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng cũ

Hỗ trợ khách hàng giải quyết vấn đề phát sinh

Giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói rõ ràng truyền cảm

Có kinh nghiệm về thẩm mỹ, làm đẹp là lợi thế

Tốt nghiệp THPT

Kỹ năng xử lý tình huống khó khăn, khiếu nại khách hàng

Nắm vững kiến thức thẩm mỹ, làm đẹp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE Thì Được Hưởng Những Gì

Từ 7-8 tr Hoa hồng cao (Thu nhập TB từ 15-25tr/Tháng)

Data dễ chốt đơn

Thưởng nóng từ 500-1tr/ngày nếu bạn làm tốt

Ký HĐLĐ Du lịch, teambuilding hàng năm

Review lương 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin