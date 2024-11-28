Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 43 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Xây dựng khách hàng tiềm năng nhiều nguồn khác nhau
Liên hệ với khách hàng tiềm năng qua điện thoại giới thiệu dịch vụ
Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng cũ
Hỗ trợ khách hàng giải quyết vấn đề phát sinh
Giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giọng nói rõ ràng truyền cảm
Có kinh nghiệm về thẩm mỹ, làm đẹp là lợi thế
Tốt nghiệp THPT
Kỹ năng xử lý tình huống khó khăn, khiếu nại khách hàng
Nắm vững kiến thức thẩm mỹ, làm đẹp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE Thì Được Hưởng Những Gì
Từ 7-8 tr Hoa hồng cao (Thu nhập TB từ 15-25tr/Tháng)
Data dễ chốt đơn
Thưởng nóng từ 500-1tr/ngày nếu bạn làm tốt
Ký HĐLĐ Du lịch, teambuilding hàng năm
Review lương 2 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI