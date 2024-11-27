Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 35 Triệu

Mức lương 8 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 24 Lê Thánh Tông, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc

Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của đội ngũ tư vấn viên, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao.

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng bán hàng và dịch vụ khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác và các bộ phận liên quan để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Theo dõi và phân tích kết quả kinh doanh, đưa ra các biện pháp cải thiện và tối ưu hóa hiệu quả làm việc.

Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định, chính sách của công ty và ngành bảo hiểm.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh, ưu tiên trong lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng hoặc tài chính.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quản lý đội nhóm tốt.

Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Có mối quan hệ tốt với khách hàng và đối tác là một lợi thế.

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương cơ bản: 8,000,000 VND/tháng.

Hoa hồng hấp dẫn theo kết quả kinh doanh hàng tháng và quý.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ từ các chuyên gia đầu ngành.

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Nhà nước và chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

