Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 35 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
8 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 24 Lê Thánh Tông, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 35 Triệu

Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của đội ngũ tư vấn viên, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao.
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng bán hàng và dịch vụ khách hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác và các bộ phận liên quan để đạt được mục tiêu kinh doanh.
Theo dõi và phân tích kết quả kinh doanh, đưa ra các biện pháp cải thiện và tối ưu hóa hiệu quả làm việc.
Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định, chính sách của công ty và ngành bảo hiểm.

Với Mức Lương 8 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm.
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh, ưu tiên trong lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng hoặc tài chính.
1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh, ưu tiên trong lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng hoặc tài chính.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quản lý đội nhóm tốt.
Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Có mối quan hệ tốt với khách hàng và đối tác là một lợi thế.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8,000,000 VND/tháng.
Hoa hồng hấp dẫn theo kết quả kinh doanh hàng tháng và quý.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.
Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ từ các chuyên gia đầu ngành.
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Nhà nước và chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

