Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DHT làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DHT
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DHT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DHT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế:

- FLC Landmark, ngõ 60 Dương Khuê, Mỹ Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhắn tin, gọi điện tư vấn với khách hàng tiềm năng có nhu cầu XKLĐ – DH nước ngoài (data nóng do công ty cung cấp, tháng từ 100 – 200 data tùy thuộc vào năng lực chốt sale của ứng viên).
Thực hiện công việc theo phân công từ quản lý trực tiếp.
Lên kế hoạch cùng Phòng ban triển khai chương trình tuyển lao động đi XKLĐ – DH nước ngoài.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng khi có phát sinh.
Báo cáo tình hình công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/nữ.
Tốt nghiệp THPT trở lên
Ứng viên đã có kinh nghiệm sale/telesale; từng đi du học-XKLĐ là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DHT Thì Được Hưởng Những Gì

Data nóng do công ty cung cấp, không phải tự tìm kiếm data.
Nếu có data cá nhân sẽ hưởng trọn vẹn 100% hoa hồng (từ 12.000.000VNĐ – 40.000.000VNĐ).
Công ty cung cấp sim, zalo, tiktok, facebook, gmail… để làm việc.
Hàng tháng Công ty sẽ cung cấp 200.000VNĐ/sim để nhân viên gọi điện cho khách hàng.
Thị trường mới tiềm năng, chi phí rẻ, mức thu nhập hấp dẫn, tỉ lệ chốt cao, hoa hồng cao.
Sau 12 tháng, nếu muốn đổi cơ chế thì chuyển giao lại data cho nhân viên mới và quyền lợi vẫn được giữ nguyên với những khách hàng đã chốt và áp dụng cơ chế mới sau khi đã thỏa thuận.
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03…
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (8h00 - 17h00). Nghỉ trưa (12h00 – 13h30) nghỉ chiều thứ 7 và CN hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DHT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DHT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DHT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 180 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

