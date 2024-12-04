Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Theo dõi và quản lý fanpage, website kênh TMĐT của công ty

Trả lời tin nhắn, bình luận của khách hàng

Bán hàng: Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng, định giá sản phẩm và chốt đơn hàng

Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng: Giải đáp các thắc mắc của khách hàng cũ và hiện tại liên quan đến trao đổi, mua thêm sản phẩm, gộp đơn hàng, ...

Gọi tư vấn dịch vụ nếu khách hàng để lại số điện thoại trên page.

Kiểm soát các bình luận tiêu cực trên trang web

Giải quyết các tình huống xuất hiện trên page.

Sử dụng các công cụ của công ty cung cấp (Tài khoản via, group, zalo,...) để tìm kiếm khách hàng và chốt đơn tạo doanh thu.

Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu

Báo cáo công việc hàng ngày