Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN
- Hà Nội:
- Số nhà 2, Khu Tái định cư Đông Dư, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi và quản lý fanpage, website kênh TMĐT của công ty
Trả lời tin nhắn, bình luận của khách hàng
Bán hàng: Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng, định giá sản phẩm và chốt đơn hàng
Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng: Giải đáp các thắc mắc của khách hàng cũ và hiện tại liên quan đến trao đổi, mua thêm sản phẩm, gộp đơn hàng, ...
Gọi tư vấn dịch vụ nếu khách hàng để lại số điện thoại trên page.
Kiểm soát các bình luận tiêu cực trên trang web
Giải quyết các tình huống xuất hiện trên page.
Sử dụng các công cụ của công ty cung cấp (Tài khoản via, group, zalo,...) để tìm kiếm khách hàng và chốt đơn tạo doanh thu.
Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu
Báo cáo công việc hàng ngày
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích công nghệ
Nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình trong công việc
Có kỹ năng giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ tết, tháng lương thứ 13, làm thêm giờ.
Tham gia bảo hiểm xã hội.
Lộ trình tăng lương, thăng tiến rõ ràng.
Được đào tạo, hỗ trợ đầy đủ trong công việc
Môi trường trẻ trung, năng động, công bằng, minh bạch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN
