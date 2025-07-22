Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO
Ngày đăng tuyển: 22/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/08/2025
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO

Software Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và tối ưu hóa các tính năng trên thiết bị bằng ngôn ngữ C/C++.
Nghiên cứu, thiết kế và triển khai các thuật toán xử lý ảnh (Image Processing), tiền xử lý dữ liệu hình ảnh.
Tích hợp và sử dụng các mô hình AI/ML nhận dạng hình ảnh, như nhận dạng khuôn mặt, vật thể, OCR.
Làm việc với firmware của thiết bị, bao gồm điều khiển cảm biến hình ảnh, quản lý bộ nhớ, giao tiếp với phần cứng qua giao thức như I2C, SPI, UART.
Phối hợp với đội phần cứng, AI để triển khai các tính năng hoàn chỉnh cho sản phẩm.
Tham gia kiểm thử, đánh giá hiệu suất hệ thống và xử lý lỗi phần mềm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo lập trình C/C++, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong môi trường nhúng.
Kiến thức vững về xử lý ảnh số (Digital Image Processing), nắm rõ các thuật toán như lọc ảnh, phát hiện biên, nhận diện đối tượng,…
Có kinh nghiệm làm việc với các mô hình AI/ML (OpenCV DNN, TensorFlow Lite, ONNX Runtime, hoặc tương đương).
Hiểu biết về hệ thống nhúng và firmware cho thiết bị camera, IoT device.
Khả năng đọc hiểu và phân tích datasheet, tài liệu kỹ thuật của phần cứng là một lợi thế
Ưu tiên:
Kinh nghiệm với hệ điều hành thời gian thực (RTOS, ThreadX), hoặc Linux Embedded (yocto, build root, armbian, raspberry pi).
Đã từng phát triển sản phẩm thương mại hoặc tham gia vào dự án tích hợp camera/machine vision.
Biết Python là lợi thế (dùng cho huấn luyện model).
Có kiến thức về chuẩn truyền ảnh (USB Video Class, MIPI, CSI…).

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng lương phản ánh đúng năng lực và cạnh tranh trên thị trường
- Phụ cấp ngoài lương: Ăn sáng, ăn trưa tại Công ty
- Được đánh giá năng lực làm việc theo quý/năm và nâng cấp bậc trong công việc; làm việc, cộng tác cùng đội ngũ nhân sự chất lượng cao
- Được cung cấp trang thiết bị làm việc (Macbook, Laptop, LCD 24”…)
- Làm việc 5 ngày trên 1 tuần (nghỉ thứ 7 chủ nhật)
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nâng cao kỹ năng thực hiện công việc, kỹ năng mềm và thi các chứng chỉ CNTT
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, được tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực, nhiều cơ hội thăng tiến
- Văn phòng làm việc hiện đại, không gian mở, tòa nhà không chung với các công ty khác
- Chế độ nghỉ phép và bảo hiểm (BHXH-BHYT-BHTN) theo quy định pháp luật
- Chế độ Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người nhà
- Hỗ trợ chi phí đi công tác
- Tham gia các hoạt động văn hóa nội bộ, team building, nghỉ mát hàng năm
- Chế độ mừng kết hôn, quà nhân ngày Lễ/ Tết và các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

