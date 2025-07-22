Tuyển Nhân viên kỹ thuật Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 12 USD

Mức lương 700 - 12 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà VMT, Ngõ 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 700 - 12 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Đóng vai trò là đầu mối kỹ thuật chính, trao đổi, thống nhất và thực thi các hạng mục công việc và chính sách quan trọng từ team kỹ thuật HQ.

2. Tìm hiểu và thông thuộc dải sản phẩm của Uniview

3. Xây dựng các tài liệu kỹ thuật giới thiệu sản phẩm, giải pháp ngành an ninh giám sát, màn hình LED,...

4. Hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành các sản phẩm cho Khách sau bán hàng (nếu xảy ra lỗi trong thời gian bảo hành )

5. Hỗ trợ dự án, chủ động quản lí và giải quyết các vấn đề của khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu:

1. Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên (chuyên ngành điện – điện tử, tự động hóa, CNTT,...)

2. Có kiến thức về các hệ thống mạng, CCTV, VMS, ME, v.v…

3. Có kinh nghiệm 1 năm trở lên presales hoặc aftersales làm việc tại các đại lý, công ty về sản phẩm IT, CCTV

4. Giao tiếp cơ bản tiếng Anh hoặc tiếng Trung

5. Khả năng viết tài liệu kỹ thuật chuyên ngành.

Tại Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd

