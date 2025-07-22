Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÂN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÂN PHÁT
- Hà Nội: Số 41 Ngõ 117 Thái Hà, Phường Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
+Lắp ráp, cài đặt, kiểm tra các thiết bị tin học và điện tử như: máy tính, máy in, máy photocopy, máy fax, điện thoại, camera, máy chấm công, thiết bị mạng...
+Tư vấn giải pháp kỹ thuật, hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm.
+Tham gia vận chuyển, lắp đặt, cài đặt và bàn giao thiết bị tại địa chỉ khách hàng.
+Thực hiện các công việc kỹ thuật khác theo yêu cầu của cấp trên hoặc từng dự án.
+Hỗ trợ xử lý sự cố kỹ thuật trong và sau khi triển khai.
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÂN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
+Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật.
+Thưởng tháng 13, thưởng theo hiệu quả kinh doanh, và các chế độ khen thưởng khác theo quy định công ty.
+Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, các dịp đặc biệt trong năm.
+Được đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ trong quá trình làm việc.
+Môi trường làm việc năng động – chuyên nghiệp – thân thiện, có cơ hội phát triển và thăng tiến theo năng lực và tinh thần cống hiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÂN PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
