Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÂN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 41 Ngõ 117 Thái Hà, Phường Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

+Lắp ráp, cài đặt, kiểm tra các thiết bị tin học và điện tử như: máy tính, máy in, máy photocopy, máy fax, điện thoại, camera, máy chấm công, thiết bị mạng...

+Tư vấn giải pháp kỹ thuật, hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm.

+Tham gia vận chuyển, lắp đặt, cài đặt và bàn giao thiết bị tại địa chỉ khách hàng.

+Thực hiện các công việc kỹ thuật khác theo yêu cầu của cấp trên hoặc từng dự án.

+Hỗ trợ xử lý sự cố kỹ thuật trong và sau khi triển khai.

Ưu tiên: Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÂN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

+Thu nhập ổn định từ 11.000.000 – 12.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo năng lực và hiệu quả công việc.

+Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật.

+Thưởng tháng 13, thưởng theo hiệu quả kinh doanh, và các chế độ khen thưởng khác theo quy định công ty.

+Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, các dịp đặc biệt trong năm.

+Được đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ trong quá trình làm việc.

+Môi trường làm việc năng động – chuyên nghiệp – thân thiện, có cơ hội phát triển và thăng tiến theo năng lực và tinh thần cống hiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÂN PHÁT

