Tuyển Chuyên viên đào tạo Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 36a Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích nhu cầu và tư vấn: tương tác với lớp lãnh đạo, quản lý trong công ty để hiểu rõ nhu cầu đào tạo, học tập, và phát triển nguồn nhân lực. Thực hiện tư vấn để xác định cách cải thiện hiệu suất làm việc, phát triển kỹ năng, và thúc đẩy sự phát triển chuyên môn.

Thiết kế chương trình học tập dựa trên nhu cầu và mục tiêu của tổ chức, lãnh đạo, quản lý. Thực hiện phân loại mục tiêu học tập, chọn phương pháp và tài liệu học, xây dựng nội dung học tập, và tạo ra các hoạt động thích hợp.

Triển khai chương trình: chịu trách nhiệm cho việc triển khai chương trình học tập theo lộ trình phát triển nghề nghiệp, chương trình kế thừa. Tổ chức lịch trình, chuẩn bị các tài liệu, phòng học, và các yếu tố khác cần thiết để đảm bảo rằng các khóa học hoặc hoạt động đào tạo diễn ra suôn sẻ.

Tư vấn và hỗ trợ nhân viên: liên lạc trực tiếp với nhân viên để giới thiệu các chương trình học tập, đào tạo và phát triển có sẵn. Cung cấp hỗ trợ, tư vấn về sự phát triển nghề nghiệp và hướng dẫn về cách sử dụng các nguồn học tập.

Đánh giá hiệu quả: đo lường hiệu quả của chương trình học tập và đào tạo bằng cách thu thập phản hồi từ người tham gia và đánh giá sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên sau khi tham gia chương trình.

Nắm bắt xu hướng và cải tiến: cập nhật kiến thức về các xu hướng mới trong lĩnh vực đào tạo và phát triển, từ đó đề xuất các cải tiến, thay đổi và áp dụng những phương pháp mới để tối ưu hóa quá trình học tập và phát triển.

Trực tiếp giảng dạy các chương trình nội bộ theo năng lực cá nhân.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện truyền thông nội bộ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 năm trong lĩnh vực đào tạo và phát triển con người đặc biệt là trong việc thiết kế và triển khai các chương trình năng lực lãnh đạo và quản lý.

Tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị nguồn nhân lực, kinh tế, quản trị kinh doanh, kinh tế quốc tế... hoặc các ngành có liên quan.

Có kiến thức sâu rộng về các phương pháp đào tạo hiện đại và các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực phát triển năng lực lãnh đạo và quản lý.

Thành thạo các bước TNA, thiết kế chương trình, lập kế hoạch, triển khai, đánh giá và cải tiến chương trình đào tạo.

Có khả năng tư duy phân tích, thiết kế chương trình đào tạo, và đánh giá hiệu quả của chương trình.

Có khả năng giải quyết vấn đề phức tạp, giao tiếp và tương tác hiệu quả với các bộ phận khác trong công ty.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty công nghệ

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện nội bộ

Tiếng Anh tương đương Toeic 750 là lợi thế

Tại Viettel Software Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thoả thuận theo năng lực

Lương tháng 13

Nghỉ mát, thưởng ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành (Tổng 25 triệu/năm)

Bảo hiểm sức khỏe dành riêng cho “Người Viettel\"

Nghỉ phép năm có lương: 16 ngày/năm

Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác.

Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn

Chế độ khác: Hỗ trợ ăn trưa, điện thoại.

2. Môi trường làm việc

Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số.

Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất.

Không gian làm việc xanh, mở, hiện đại.

3. Cơ hội phát triển bản thân

Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.

Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước để trưởng thành.

Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.

Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.

Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin