Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Tổ 1, phường Phố Cò, thành phố Sông Công, TP Sông Công, Thành phố Thái Nguyên

Mobile Developer

Phân tích, sao chép (clone) và phát triển lại các ứng dụng mobile có sẵn trên thị trường theo yêu cầu.

Phối hợp với bộ phận sản phẩm và thiết kế để phát triển ứng dụng mobile giống phiên bản gốc cả về UI/UX và chức năng.

Tối ưu mã nguồn, hiệu năng và khả năng tương thích với nhiều thiết bị.

Thực hiện chỉnh sửa, fix bug, cập nhật phiên bản và triển khai ứng dụng lên App Store/Google Play.

Đảm bảo tính ổn định và bảo mật cho ứng dụng được clone.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong phát triển ứng dụng di động (Android/iOS hoặc cross-platform như Flutter/React Native).

Thành thạo ít nhất một trong các ngôn ngữ lập trình: Dart, Kotlin, Swift, JavaScript.

Có khả năng reverse engineering hoặc phân tích tính năng của app gốc là một lợi thế.

Biết sử dụng API, Firebase, SQLite hoặc các hệ thống backend cơ bản.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc clone app (giao diện và chức năng cần bám sát).

Ưu tiên ứng viên có tư duy logic tốt, khả năng xử lý vấn đề độc lập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo trình độ và kinh nghiệm.

Cơ hội được đào tạo & phát triển sự nghiệp

Thu nhập & chế độ đãi ngộ cực kỳ cạnh tranh.

Đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT,..Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định như:

thưởng lễ, Tết, sinh nhật,…thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện

Được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao của công ty.Và rất nhiều ưu đãi khác cho từng vị trí, sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING

