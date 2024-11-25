Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỆT MAY BỀN VỮNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Khu đô thị Sala,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Duy trì khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới

Chào mẫu, tư vấn và cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng

Thực hiện các công tác quản lý, theo dõi đơn hàng, đảm bảo tiến độ xuất hàng và chất lượng sản phẩm

Theo dõi công nợ, nhắc khách hàng khi công nợ đến hạn

Giải quyết các khiếu nại của khác hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ

Tham gia các dự án, triển lãm, hội doanh nghiệp theo điều phối của công ty

Báo cáo doanh số bán hàng theo tuần và các nhiệm vụ khác do cấp trên đề ra.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc và cầu tiến

Có kỹ năng giao tiếp, có khả năng thuyết phục khách hàng

Ưu tiên cựu sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Công nghiệp, Đại học Bách khoa

Điểm cộng nếu có kinh nghiệm bán hàng và am hiểu về ngành vải, may mặc (nếu không có sẽ được đào tạo)

Tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỆT MAY BỀN VỮNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Hoa hồng theo chính sách của công ty

Team building, Year End Party hàng năm

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, tạo cơ hội cho nhân viên thỏa sức sáng tạo và phát triển bản thân

Sếp thoải mái, đồng nghiệp vui vẻ, dễ thương, không drama

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỆT MAY BỀN VỮNG

