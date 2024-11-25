Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỆT MAY BỀN VỮNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỆT MAY BỀN VỮNG
- Hồ Chí Minh:
- Khu đô thị Sala,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Duy trì khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới
Chào mẫu, tư vấn và cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng
Thực hiện các công tác quản lý, theo dõi đơn hàng, đảm bảo tiến độ xuất hàng và chất lượng sản phẩm
Theo dõi công nợ, nhắc khách hàng khi công nợ đến hạn
Giải quyết các khiếu nại của khác hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ
Tham gia các dự án, triển lãm, hội doanh nghiệp theo điều phối của công ty
Báo cáo doanh số bán hàng theo tuần và các nhiệm vụ khác do cấp trên đề ra.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc và cầu tiến
Có kỹ năng giao tiếp, có khả năng thuyết phục khách hàng
Ưu tiên cựu sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Công nghiệp, Đại học Bách khoa
Điểm cộng nếu có kinh nghiệm bán hàng và am hiểu về ngành vải, may mặc (nếu không có sẽ được đào tạo)
Tin học văn phòng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỆT MAY BỀN VỮNG Thì Được Hưởng Những Gì
Team building, Year End Party hàng năm
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, tạo cơ hội cho nhân viên thỏa sức sáng tạo và phát triển bản thân
Sếp thoải mái, đồng nghiệp vui vẻ, dễ thương, không drama
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỆT MAY BỀN VỮNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
