Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dệt May Trung Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Dệt May Trung Việt
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 89, Ấp 1, Xã Xuân Thới Thượng,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Làm việc hành chính văn phòng.
- Tìm kiếm và tư vấn khách hàng mới qua các kênh online/offline.
- Chi tiết cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
- Địa chỉ làm việc: Số 89, Ấp 1, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam / Nữ, tuổi từ 20t trở lên;
- Có tác phong lịch sự, giao tiếp tốt, có kỹ năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm.
Tại Công ty TNHH Dệt May Trung Việt Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương : thỏa thuận theo năng lực + % hoa hồng hấp dẫn. (lương cứng 5-7 triệu + % hoa hồng)
- Được phụ cấp cơm trưa và các khoản phụ cấp khác .
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật lao động , được thưởng lương tháng 13 .
- Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty.
- Được nghỉ phép lễ tết theo quy định.
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, đoàn kết, dễ thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dệt May Trung Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
