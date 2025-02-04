Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xong Hậu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Xong Hậu
Mức lương
4 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 92/4/5 Đường số 2, Tổ 8, KP9, Phường Trường Thọ,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 30 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng
- Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng, chăm sóc duy trù khách hàng
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 4 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ. Từ 22 - 35 tuổi, có đam mê và nhiệt huyết kinh doanh
- Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc
- Ứng viên có 2-3 năm kinh nghiệm là ưu thế
- Siêng năng, kiên trì, trung thực
- Có laptop riêng là lợi thế
Tại Công Ty TNHH Xong Hậu Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng KPI
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định
- Du lịch, nghỉ mát, Teambuilding
- Chế độ tăng lương hàng năm
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xong Hậu
