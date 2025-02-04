Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xong Hậu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 30 Triệu

Mức lương 4 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 92/4/5 Đường số 2, Tổ 8, KP9, Phường Trường Thọ,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 30 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng

- Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng, chăm sóc duy trù khách hàng

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 4 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ. Từ 22 - 35 tuổi, có đam mê và nhiệt huyết kinh doanh

- Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc

- Ứng viên có 2-3 năm kinh nghiệm là ưu thế

- Siêng năng, kiên trì, trung thực

- Có laptop riêng là lợi thế

Tại Công Ty TNHH Xong Hậu Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng KPI

- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định

- Du lịch, nghỉ mát, Teambuilding

- Chế độ tăng lương hàng năm

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xong Hậu

