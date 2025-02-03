Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Quốc tế Sala làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11h - 20h, 6 ngày/tuần. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiệt huyết. Được thưởng sinh nhật, thai sản, hiếu hỉ, các ngày lễ 1/6, 8/3, 20/10 ... theo quy định của công ty. Chế độ khen thưởng thường xuyên đối với cá nhân có thành tích xuất sắc. Được xét tăng lương theo năng lực thực tế. Được tham gia Bảo hiểm theo đúng quy định của luật pháp Việt Nam. Du lịch định kỳ hàng năm., Quận 3

Mô Tả Công Việc

Trực showroom, tiếp đón khách hàng đến showroom

Tổng hợp yêu cầu và báo giá dưới sự hỗ trợ của các bộ phận có liên quan

Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng và công nợ với khách hàng mình phụ trách;

Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về sản phẩm để tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng.

Thực hiện hợp đồng bán hàng, theo dõi tiến trình ký kết, thực hiện hợp đồng, đơn hàng bao gồm giao nhận và thanh toán.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (Ưu tiên các ngành: QTKD/ Marketing/ Kinh tế).

Có kinh nghiệm kinh doanh dự án nội/ngoại thất là một lợi thế

Yêu thích công việc kinh doanh, có kỹ năng giao tiếp; kỹ năng thuyết phục khách hàng, chịu được áp lực trong công việc.

Năng động, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

