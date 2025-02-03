Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Quốc tế Sala làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Quốc tế Sala
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty TNHH Quốc tế Sala

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Quốc tế Sala

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 11h

- 20h, 6 ngày/tuần. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiệt huyết. Được thưởng sinh nhật, thai sản, hiếu hỉ, các ngày lễ 1/6, 8/3, 20/10 ... theo quy định của công ty. Chế độ khen thưởng thường xuyên đối với cá nhân có thành tích xuất sắc. Được xét tăng lương theo năng lực thực tế. Được tham gia Bảo hiểm theo đúng quy định của luật pháp Việt Nam. Du lịch định kỳ hàng năm., Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Trực showroom, tiếp đón khách hàng đến showroom
Tổng hợp yêu cầu và báo giá dưới sự hỗ trợ của các bộ phận có liên quan
Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng và công nợ với khách hàng mình phụ trách;
Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về sản phẩm để tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng.
Thực hiện hợp đồng bán hàng, theo dõi tiến trình ký kết, thực hiện hợp đồng, đơn hàng bao gồm giao nhận và thanh toán.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (Ưu tiên các ngành: QTKD/ Marketing/ Kinh tế).
Có kinh nghiệm kinh doanh dự án nội/ngoại thất là một lợi thế
Yêu thích công việc kinh doanh, có kỹ năng giao tiếp; kỹ năng thuyết phục khách hàng, chịu được áp lực trong công việc.
Năng động, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty TNHH Quốc tế Sala Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Sala

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Quốc tế Sala

Công ty TNHH Quốc tế Sala

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 382 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

