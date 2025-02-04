Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HEYDAY GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 48 đường số 13, KDT Lakeview City, An Phú, Thủ Đức - LK03 - 24, Khu Đô Thị Nghĩa Hành New Center, Thị Trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng doanh nghiệp (B2B) có nhu cầu đặt vé máy bay dựa trên data có sẵn từ website, tổng đài, facebook, zalo, email… hoặc chủ động tìm kiếm thêm

Phối hợp với team sales để xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác, đại lý.

Phối hợp team booker để lên báo giá và cung cấp thông tin vé máy bay cho khách hàng.

Đối tượng khách hàng: Chủ doanh nghiệp, Giám đốc, Phòng Kế toán / Kinh doanh / Nhân sự,...

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan (Kinh doanh, Du lịch, Hàng không, Marketing, Quản trị kinh doanh,...)

Có đam mê với lĩnh vực du lịch, vé máy bay và kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động và có tinh thần học hỏi.

Nhiệt huyết, chăm chỉ, cầu tiến và có trách nhiệm với công việc được giao

Có khả năng đàm phán, linh hoạt và nhạy bén xử lý tình huống

Tại CÔNG TY TNHH HEYDAY GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương/thưởng theo doanh số

Được hỗ trợ training các kỹ năng: sale vé máy bay,làm việc với đối tác,nâng cao kỹ năng chốt deal,..…

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.

Thời gian làm việc: 4 ngày/tuần

Địa chỉ làm việc: CN Sài gòn : Số 48 Đường số 13 Lakeview City, Phường An Phú, Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

CN Miền Trung : LK03-24, Khu Đô Thị Nghĩa Hành New Center, Thị Trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEYDAY GLOBAL

