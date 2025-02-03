Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ bền vững Sofa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cơ chế thăng tiến rõ ràng Hỗ trợ đào tạo từ cơ bản đến chuyên môn Thưởng động lực thường xuyên Hỗ trợ tối đa chi phí công tác, xe đưa đón khi gặp khách hàng Du lịch, nghỉ mát, phép năm, lương thưởng tháng 13 Được đóng đầy đủ 3 loại BH theo quy định của Nhà nước Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật. Bán sản phẩm trên các kênh online (FB, Zalo,....); Được cung cấp data sẵn (Công ty chuyên cung cấp các sản phẩm sinh học cho cây trồng: Phân bón, thuốc BVTV, dưỡng cây, trị bệnh cho cây,...)

- Tư vấn, hỗ trợ xây dựng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng;

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ bền vững Sofa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 13 triệu VND

Lương cứng: Tới 6 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ bền vững Sofa

