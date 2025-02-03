Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ bền vững Sofa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ bền vững Sofa
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ bền vững Sofa

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ bền vững Sofa

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Cơ chế thăng tiến rõ ràng Hỗ trợ đào tạo từ cơ bản đến chuyên môn Thưởng động lực thường xuyên Hỗ trợ tối đa chi phí công tác, xe đưa đón khi gặp khách hàng Du lịch, nghỉ mát, phép năm, lương thưởng tháng 13 Được đóng đầy đủ 3 loại BH theo quy định của Nhà nước Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật. Bán sản phẩm trên các kênh online (FB, Zalo,....); Được cung cấp data sẵn (Công ty chuyên cung cấp các sản phẩm sinh học cho cây trồng: Phân bón, thuốc BVTV, dưỡng cây, trị bệnh cho cây,...)
- Tư vấn, hỗ trợ xây dựng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng;
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ bền vững Sofa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 13 triệu VND
Lương cứng: Tới 6 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ bền vững Sofa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ bền vững Sofa

Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ bền vững Sofa

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 Phan Đình Giót, Phường 02, quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

