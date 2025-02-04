Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bất Động Sản Sgroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 15 Triệu

Mức lương 5 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 311M37,Đường H, Phường An Phú , TP Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

- Khai thác tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tư vấn và chăm sóc khách hàng.

- Khảo sát thị trường để lựa chọn sản phẩm đầu tư phù hợp với khách hàng.

- Xác định khả năng tài chính của khách hàng để đề xuất giải pháp tài chính phù hợp.

- Đề xuất, triển khai các phương án bán hàng phẩm BĐS thông qua quảng cáo.

- Gặp trực tiếp, thuyết trình, hỗ trợ thông tin chi tiết về dự án cho khách hàng.

- Tham gia các hoạt động bán hàng, sự kiện và giới thiệu sản phẩm ra thị trường.

- Thương lượng giá đảm bảo giao dịch mua bán BĐS hợp pháp theo quy định.

- Cập nhật thông tin mới và kiến thức thị trường BĐS liên quan đến khách hàng.

- Thực hiện các báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Những Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales hoặc Bất Động Sản từ 12 tháng trở lên.

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo cầm tay chỉ việc từ A-Z.

- Yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiền, có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục.

- Tinh thần làm việc trung thực, tích cực, năng động, nhiệt tình, kiên nhẫn.

- Có khả năng lắng nghe và chịu được sự áp lực trong quá trình làm việc

Tại Công ty TNHH Bất Động Sản Sgroup Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 5.000.000 - 15.000.000đ/tháng

- Thưởng nóng lên đến 20 -100 Triệu Đồng/Sản Phẩm tư vấn thành công.

- Hoa hồng từ 50-100 Triệu Đồng/Sản Phẩm tư vấn thành công.

- Lương thưởng theo KPIs, giải thưởng hàng tuần, tháng, quý cho Nhân Viên.

- Được cung cấp Data khách hàng nóng và Data khách hàng tiềm năng nhiều lĩnh vực.

- Cung cấp giỏ hàng sản phẩm đa dạng của Top 10 Chủ Đầu Tư uy tín nhất Việt Nam.

- Cung cấp chương trình đào tạo chuyên biệt, độc quyền về ngành Bất Động Sản.

- Được tham gia Teambuilding, Du lịch tối thiểu 3 lần mỗi năm.

- Hỗ trợ xe ô tô đưa đón khách tham quan dự án trong quá trình bán hàng.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo và cùng thắng.

- Lộ trình thăng tiến rõ rang phụ thuộc vào năng lực làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bất Động Sản Sgroup

