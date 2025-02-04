Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bất Động Sản Sgroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 15 Triệu

Công ty TNHH Bất Động Sản Sgroup
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Bất Động Sản Sgroup

Mức lương
5 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 311M37,Đường H, Phường An Phú , TP Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

- Khai thác tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tư vấn và chăm sóc khách hàng.
- Khảo sát thị trường để lựa chọn sản phẩm đầu tư phù hợp với khách hàng.
- Xác định khả năng tài chính của khách hàng để đề xuất giải pháp tài chính phù hợp.
- Đề xuất, triển khai các phương án bán hàng phẩm BĐS thông qua quảng cáo.
- Gặp trực tiếp, thuyết trình, hỗ trợ thông tin chi tiết về dự án cho khách hàng.
- Tham gia các hoạt động bán hàng, sự kiện và giới thiệu sản phẩm ra thị trường.
- Thương lượng giá đảm bảo giao dịch mua bán BĐS hợp pháp theo quy định.
- Cập nhật thông tin mới và kiến thức thị trường BĐS liên quan đến khách hàng.
- Thực hiện các báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales hoặc Bất Động Sản từ 12 tháng trở lên.
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo cầm tay chỉ việc từ A-Z.
- Yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiền, có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục.
- Tinh thần làm việc trung thực, tích cực, năng động, nhiệt tình, kiên nhẫn.
- Có khả năng lắng nghe và chịu được sự áp lực trong quá trình làm việc

Tại Công ty TNHH Bất Động Sản Sgroup Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 5.000.000 - 15.000.000đ/tháng
- Thưởng nóng lên đến 20 -100 Triệu Đồng/Sản Phẩm tư vấn thành công.
- Hoa hồng từ 50-100 Triệu Đồng/Sản Phẩm tư vấn thành công.
- Lương thưởng theo KPIs, giải thưởng hàng tuần, tháng, quý cho Nhân Viên.
- Được cung cấp Data khách hàng nóng và Data khách hàng tiềm năng nhiều lĩnh vực.
- Cung cấp giỏ hàng sản phẩm đa dạng của Top 10 Chủ Đầu Tư uy tín nhất Việt Nam.
- Cung cấp chương trình đào tạo chuyên biệt, độc quyền về ngành Bất Động Sản.
- Được tham gia Teambuilding, Du lịch tối thiểu 3 lần mỗi năm.
- Hỗ trợ xe ô tô đưa đón khách tham quan dự án trong quá trình bán hàng.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo và cùng thắng.
- Lộ trình thăng tiến rõ rang phụ thuộc vào năng lực làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bất Động Sản Sgroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 311M37,Đường H, Phường An Phú , TP Thủ Đức

